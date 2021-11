Det var turbulent, da den 47-årige rigmandsdatter Sarah Zobel og den ni år yngre musiker Burhan G fandt sammen i 2012.

Dengang var Sarah Zobel nemlig stadig gift med balletdanseren Alexander Kølpin, men også bruddet med Burhan G har været og er stadig kompliceret, fortæller den 38-årige musiker nu.

I DR-podcasten 'Hjerteflimmer for voksne' fortæller Burhan G nemlig, at parrets status stadig er kompliceret.

»Mit kærlighedsliv. Min søns mor og jeg gik fra hinanden i 2018, og så lige nu er det bare en rutsjebane. På Facebook er der den, der hedder 'It's complicated' - hvis der var sådan én! Det er lidt complicated. Jeg føler mig alene,« forklarer Burhan G, da værten Sara Bro spørger til hans kærlighedsstatus.

Burhan G og Sarah Zobel ved dronnings Margrethes aftenselskab "Arts et lettres" for kunst og kultur på Christiansborg Slot i marts 2016. Foto: Martin Sylvest Vis mere Burhan G og Sarah Zobel ved dronnings Margrethes aftenselskab "Arts et lettres" for kunst og kultur på Christiansborg Slot i marts 2016. Foto: Martin Sylvest

For Burhan G skal vænne sig til ikke at være i et forhold, og i stedet er det ham selv, han leder efter, forklarer han.

»Jeg skal kigge mere efter mig selv nu, fordi jeg ikke bare har doseret en lille smule til mig selv igennem livet, som folk der er i balance måske ville gøre,« siger han og fortsætter:

»Så lige nu er dét det hele på engang, og det er gået op for mig, fordi det er nu, det larmer rigtigt meget, nu hvor jeg er semi-alene, at jeg har været hæmmet af rigtigt mange ting - af min selvopfattelse, selvkærlighed, eksistensberettigelse og alle de her ord, som jeg har lært ved at arbejde med mig selv.«

Popsangeren fortæller, at han skylder sin søn at reparere det, der kan repareres, samt at det - uden at gå i detaljer - stammer fra hans barndom.

Et halvt år efter bruddet med Burhan G satte Sarah Zobel for første gang selv ord på situationen.

»Jeg vil ikke sige, jeg er på den anden side, men jeg er på vej. Jeg ved ikke hvortil, men jeg er i hvert fald på vej. Det er en proces, og jeg giver det den tid, det tager. Og det er egentlig også en meget rar fornemmelse. Friheden i at være i det med de følelser, der nu er. Det er en rutsjebane engang imellem,« fortalte den tidligere model til B.T.

Burhan G og Sarah Zobel gik fra hinanden i 2018 efter seks års forhold. I 2015 fik de sønnen Dallas sammen.

Sarah Zobel har derudover også sønnen Vincent på 15 år og datteren Roberta på 20 år med eksmanden Alexander Kølpin.