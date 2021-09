Vil Britney Spears' kæreste, Sam Asghari, mon snart gå på knæ?

Noget kunne godt tyde på det.

Han er nemlig blevet spottet i den eksklusive smykkeforretning Cartier i Los Angeles.

Her tog han sig god tid og nærstuderede udvalget, før ekspedienten fandt en diamantring frem, han kiggede lidt ekstra på.

Britney Spears. Foto: Eduardo Munoz Vis mere Britney Spears. Foto: Eduardo Munoz

Britney Spears, hvis retssag mod sin far har fået meget opmærksomhed, har da også til en høring i juni fortalt, at hun drømmer om at blive gift og få flere børn.

»Jeg vil gerne videre og leve et autentisk liv. Jeg vil være i stand til at blive gift og få et barn. Men formynderskabet mener ikke, det er en mulighed for mig,« sagde hun dengang.

Drømmen om ægteskab er altså – ifølge stjernen – blevet forhindret af faderens formynderskab.

Efter, at Jamie Spears i august indvilgede i at trække sig som værge – vel at mærke, når der er fundet en ny – kan popstjernens drøm forhåbentligt snart indfries.

Britney Spears og Sam Asghari har dannet par siden 2016.

Her mødte de hinanden under indspilningen af musikvideoen til hendes sang 'Slumber Party'.

Nu kan det altså være, at der er ægteskab og børn i sigte inden for den nærmeste fremtid.

Sammen med Kevin Federline har Britney Spears to børn i forvejen, Sean og Jayden, der er henholdsvis 14 og 15 år.