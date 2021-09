Så skete det.

ABBA er tilbage med nyt album efter næsten fire årtier.

De svenske popikoner ABBA, der ellers brød i 1982, er blevet genforenet og har annonceret, at der kommer et spritnyt album og en digital koncert eller show i London næste år. Til det højteknologiske event er der skabt digitale avatar-billeder af de fire medlemmer Benny Andersson, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Fälskog og Björn Ulvaeus.

Showet 'ABBA Voyage,' som vises i London næste år, omfatter 22 sange og varer halvanden time.

Benny Andersson og Björn Ulvaeus siger i en videopræsentation fra London, at »vi har lavet et nyt album med ABBA«, hvorefter de stillede op til spørgsmål for journalister ved et pressemøde. Vis mere Benny Andersson og Björn Ulvaeus siger i en videopræsentation fra London, at »vi har lavet et nyt album med ABBA«, hvorefter de stillede op til spørgsmål for journalister ved et pressemøde.

Det fortalte Benny Andersson og Björn Ulvaeus ved præsentationen af nyheden om albummet i London torsdag.

»Det er meget, meget, meget stort. Det er noget, der har været talt om i mange år, og som endelig sker nu,« siger Ole Tøpholm, musikekspert og musikvært på P5.

Ifølge ham, kan nyheden om, at det ikoniske popband udgiver ny musik ikke sammenlignes med tidligere genforeninger af bands.

»Det her er helt unikt, og kan ikke sammenlignes med andre musikgrupper, der er blevet genforenet,« siger han.

Men hvorfor er det egentlig så unikt med ABBA?

Ifølge Ole Tøpholm skyldes det, at bandet har udviklet en helt særlig lyd inden for popmusikken.

»Siden 'ABBA-tiden' har man ladet sig inspirere af deres måde at lave musik på. De står for at have sin helt egen musikgenre. Noget kan lyde ABBA'sk,« siger han.

ABBA ABBA vandt det internationale melodi grand prix i den engelske by Brighton med "Waterloo" i 1974, der kickstartede deres internationale karriere. Singlen toppede hitlisterne i blandt andet Storbritannien, Tyskland og Holland. I 2010 blev ABBA optaget i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2013 åbnede ABBA-museet i Stockholm. ABBA har ifølge The Guardian solgt omkring 350 millioner album og singler, hvilket gør dem til en af de absolut mest succesfulde grupper gennem tiden.

Da Benny Andersson og Björn Ulvaeus torsdag offentliggjorde nyheden, blev det også afsløret, at de nu har udgivet to nye singler; 'I Still Have Faith With You' og 'Don't Shut Me Down'. Begge er allerede på Spotify og vil være på deres kommende album 'Voyage'.

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin!



Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7 — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021

'Voyage' vil byde på 10 numre og udkommer 5. november 2021. Det bliver gruppens første studiealbum siden 'The Visitors'.

Om det bliver en succes, er Ole Tøpholm spændt på.

»Der er en risiko ved det. Nemlig at publikum forventer, at det lyder af ABBA, og hvis det ikke gør det, så er projektet mislykket. Men omvendt er tiden en anden fra de hittede. Der er sket meget med musikken og dem,« siger han og fortsætter:

»Jeg håber virkelig, at hele ABBA-dna'et lykkes. Nu er der kommet en forsmag, hvilket er fint, men jeg glæder mig til hele albummet.«

'I Still Have Faith With You' kan du lytte til her.