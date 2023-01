Lyt til artiklen

For snart ti år siden var Bodil Jørgensen tæt på at miste livet i en ulykke under optagelserne til en 'Far til fire'-film.

Ikke mindst derfor har hun og hendes mand, filmfotografen Morten Søborg, også fulgt grundigt med i den filmset-ulykke, der nu resulterer i en sigtelse for uagtsomt manddrab af skuespilleren Alec Baldwin.

For ifølge Bodil Jørgensen var det en »total og fuldstændig tragedie«, da Alec Baldwin i oktober forrige år skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins med det, han troede var en uladt rekvisitpistol, under optagelserne til sin westernfilm 'Rust'.

»Men samtidig må nogen jo tage det på sig, at der er sket et eller andet der, som ikke skulle være sket,« understreger hun.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke, han nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab for. Foto: Jim Weber Vis mere Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke, han nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab for. Foto: Jim Weber

For det var det, Bodil Jørgensen selv manglede, efter hun grundet en manglende sikkerhedsvurdering for snart ti år siden fik en tonstung traktor ned over sig under optagelserne til 'Far til fires vilde ferie'.

Alec Baldwin nægter dog fortsat at være ansvarlig for filmfotografen Halayna Hutchins død. Men politiet i Santa Fe har i sinde at tiltale skuespilleren og produktionens våbenansvarlige, Hannah Gutierrez-Reed, for uagtsomt manddrab.

Bodil Jørgensen endte heldigvis med at overleve sin arbejdsulykke.

Men hun lå først flere dage i koma, svævende mellem liv og død. Hun havde brækket alle sine ribben, fået indre blødninger og sammenklappede lunger, hendes skamben og begge kraveben var knust.

Efter ulykken i 2014 var Bodil Jørgensen for en tid afhængig af kørestol. Her ses hun med manden Morten og deres to børn Østen og Rigmor. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Efter ulykken i 2014 var Bodil Jørgensen for en tid afhængig af kørestol. Her ses hun med manden Morten og deres to børn Østen og Rigmor. Foto: Christian Liliendahl

Og hun har ikke længere nogen følelse i den ene side af ansigtet og har skruer til at holde bækkenet sammen.

Føler du, der blev taget ansvar i din egen sag?

»Ja, efterhånden som det skred frem. Men det var ikke sådan noget, folk lige gik ud og sagde, at det var sgu gået galt. Nej.«

Bodil Jørgensen manglede en undskyldning. Nogen, der tog alvoren og ansvaret på sig.

»Ja, altså nogen, der sagde, at der var sgu noget galt der, eller at det skal vi gøre noget ved!«

Skuespilleren Kurt Ravn kørte traktoren, mens Bodil Jørgensen var på bagskovlen i klipklapper. På vej op til toppen af diget, begyndte traktoren at glide, og Bodil Jørgensen faldt af og blev ramt af traktoren. Den manglende sikkerhedsvurdering af scenen kunne formentligt have stoppet produktionen - og for det første klarlagt, at traktorens store hjul ikke er sikkert til bakkekørsel, sagde stuntmand Lasse Spang Olsen efterfølgende. Foto: Keld Navntoft / Red Star Vis mere Skuespilleren Kurt Ravn kørte traktoren, mens Bodil Jørgensen var på bagskovlen i klipklapper. På vej op til toppen af diget, begyndte traktoren at glide, og Bodil Jørgensen faldt af og blev ramt af traktoren. Den manglende sikkerhedsvurdering af scenen kunne formentligt have stoppet produktionen - og for det første klarlagt, at traktorens store hjul ikke er sikkert til bakkekørsel, sagde stuntmand Lasse Spang Olsen efterfølgende. Foto: Keld Navntoft / Red Star

Dengang skrev hun og en lang række filmfolk under på et åbent protestbrev til danske producenter, hvor de sagde fra over for et arbejdsmiljø med ikke mindst tidspres, stress og ulykker.

Desværre er Bodil Jørgensen overbevist om, at vi stadig langtfra er arbejdsulykkerne kvit i den danske filmbranche i dag her ti år senere.

»Der sker stadig ting, og der er også mange, vi ikke hører om, fordi det ikke lige er dem, der står foran kameraet – der sker også ting bag kameraet,« minder skuespilleren om.

Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS Vis mere Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS

For sikkerhed på arbejdspladsen er stadig i dag en hjertesag for Bodil Jørgensen.

»Ulykker har noget at gøre med, at der er noget andet, der spiller en større rolle. Penge eller et eller andet. Og det går altså ikke. Hvert liv er uerstatteligt,« cementerer Bodil Jørgensen.

Kritiske stemmer og civile sagsøgere af Alec Baldwin og resten af hans filmproduktionsselskab har blandt andet anklaget, at Halyana Hutchins dødsfald skete på grund af »skødesløs opførsel og nedskæringer«.

Ikke mindst har New Mexicos arbejdssikkerhedsmyndigheder idømt 'Rust'-produktionsholdet en bøde på knap en million kroner for ikke at følge sikkerhedsproducerne og udvise »en komplet ligegyldighed over for medarbejdernes sikkerhed«.

Her ses det filmset, hvor Alec Baldwin under optagelser til den kommende westernfilm 'Rust' affyrede en revolver, der viste sig at være ladt med et skarpt skud. Skuddet dræbte filmfotografen Halyna Hutchins. Vis mere Her ses det filmset, hvor Alec Baldwin under optagelser til den kommende westernfilm 'Rust' affyrede en revolver, der viste sig at være ladt med et skarpt skud. Skuddet dræbte filmfotografen Halyna Hutchins.

På samme måde kritiserede Bodil Jørgensen dengang over for Filmmagasinet Ekko sit produktionshold, ASA Film, for at være fortravlede og uerfarne ud i sikkerhedsprocedurer.

ASA Film fik efterfølgende påtaler af Arbejdstilsynet og blev sigtet af Syd- og Sønderjyllands Politi for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

Produktionsselskabet måtte betale en bøde på 70.000 kroner, ligesom Bodil Jørgensen fik erstatning for tabt arbejdsfortjeneste af deres forsikringsselskab.

Det var på denne monterede bagskovl, at Bodil Jørgensen befandt sig, da ulykken med traktoren fandt sted. Foto: Robert Attermann/ Red Star Vis mere Det var på denne monterede bagskovl, at Bodil Jørgensen befandt sig, da ulykken med traktoren fandt sted. Foto: Robert Attermann/ Red Star

Ligeledes påtog producenten sig med egne ord 'det fulde ansvar' for ulykken.

»Jeg vil gerne understrege, at det er den eneste arbejdsulykke, vi nogensinde har haft. Og ulykken skyldtes ikke stress, men at sikkerheden ikke var tilstrækkeligt gennemtænkt,« lød det dengang i Ekko fra Henrik Møller-Sørensen.

Nu er det så ansvaret for Halyna Hutchins død, der skal placeres.