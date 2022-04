En undersøgelse af den fatale ulykke, hvor Alec Baldwin skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins under optagelserne af filmen 'Rust', er netop afsluttet.

Her har New Mexicos arbejdssikkerhedsmyndigheder fundet, at ledelsen »vidste, at sikkerhedsprocedurerne for skydevåben ikke blev fulgt« og dermed »demonstrerede en komplet ligegyldighed over for medarbejdernes sikkerhed«.

Det skriver Sky News.

Derfor får produktionsholdet – der også tæller Alec Baldwin, der var både hovedrolle og producer på filmen – den højest mulige bøde på 960.000 danske kroner.

»Vores undersøgelse viser, at det tragiske uheld aldrig ville være sket, hvis produktionsselskabet havde fulgt filmbranchens nationale standarder for våbensikkerhed,« siger miljøminister James Kenney til mediet.

I oktober skød og dræbte Alec Baldwin filmfotografen Halyna Hutchins med det, han troede, var en uladt rekvisitpistol under optagelserne til sin siden nedlagte westernfilm 'Rust'.

Han ramte ligeledes instruktøren Joel Souza, der overlevede.

Sagen efterforskes stadig af politiet og anklagemyndigheden i Santa Fe i New Mexico – og Alec Baldwin står overfor civile søgsmål fra flere kanter, ikke mindst fra den afdøde filmfotografs familie.

Alec Baldwin nægter fortsat at være ansvarlig for ulykken, og politiet i Santa Fe har endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.