I juni kunne den amerikanske tv-stjerne Bill Cosby forlade fængslet som en fri mand efter tre år bag tremmer.

Og det på trods af anklager om voldtægt, seksuelle overgreb på bedøvede ofre og seksuelt misbrug af mindreårige.

Forbrydelser, der normalt ville resultere i årevis i fængsel.

Men på grund af en teknikalitet i det amerikanske retssystem kan Bill Cosby slippe for retsforfølgelse, og det er anklagerne i sagen så utilfredse med, at de gør klar til at gå videre til højesteret, skriver AP.

Andrea Constand under retsagen i 2018. Foto: POOL

Bill Cosby blev i 2018 fængslet efter to retssager, hvor han blev kendt skyldig i overgreb på en kvinde ved navn Andrea Constand.

Skuespilleren havde bedøvet hende for herefter at befamle hende og bruge hendes hånd til at tilfredsstille sig selv.

Overgrebet fandt sted i 2004, og året efter gik Andrea Constand til politiet, der rådede hende til at anlægge et civilt sagsmål.

Det gjorde hun, og i den forbindelse indrømmede Bill Cosby i detaljer, hvad han havde gjort mod et løfte om, at han ikke kunne blive dømt senere hen.

Indrømmelserne blev i første omgang brugt ved de to retssager, der førte til dom i 2018, men i sommer blev Bill Cosby altså løsladt, fordi hans forklaring ikke måtte bruges alligevel.

Og det opponerer anklagemyndigheden nu mod.

De frygter, at sagen vil danne præcedens fremover, så oplysninger, der er kommet frem i civile søgsmål, ikke vil kunne bruges ved retten.