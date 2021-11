'Tonedøv', 'upassende' og 'grotesk opførsel'.

Det er blot nogle af de gloser, som er strømmet ind på kendisdatteren Ireland Baldwins seneste opslag på Instagram.

Opslaget viser en række billeder af Ireland Baldwin og hendes kæreste i deres udklædning til halloween.

En udklædning, der er yderst blodig og skræmmende, og som altså bestemt ikke er blevet taget godt imod. Det skriver New York Post.



Dette skyldes, at Ireland Baldwins far, Alec Baldwin, som bekendt var hovedpersonen i en fatal hændelse for få uger siden.

Her kom filmstjernen ved en fejl til at skyde og dræbe den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins under optagelserne til filmen 'Rust'.

I sit opslag hentyder Ireland Baldwin da også til den grusomme ulykke.

Hun skriver blandt andet, at hun siden episoden er blevet forfulgt af paparazzofotografer og journalister og derfor blev nødt til at fejre halloween derhjemme.

»Journalisterne og paparazziene hænger ud på min gade og invaderer min privatsfære, hvilket jo altid er sjovt,« skriver den 26-årige kendisdatter sarkastisk.

»Vi havde ikke planlagt at fejre dagen, men så fandt vi nogle gamle kostumer og noget blod, så vi spiste lidt god mad, drak noget tequila og havde et par venner på besøg,« fortsætter hun.

Selvom Ireland Baldwins opslag i skrivende stund har fået mere end 22.000 likes, så er hendes kommentarspor alligevel fyldt med kommentarer fra folk, der er rystede over hendes udklædning.

»Der er bogstaveligt talt en million andre kostumer, du kunne have valgt. Der er også den mulighed, at du ikke delte det her lort online,« skriver en bruger for eksempel.

»Hvorfor?! Hvor er din medfølelse? En kvinde er død. Din far forårsagede hendes død! Vis dog lidt sympati,« skriver en anden.

Det var 22. oktober, at Alec Baldwin kom til at skyde Halyna Hutchins, da han skulle øve en scene.

Udover Halyna Hutchins blev også filmens instruktør, Joel Souza, ramt, men han slap med livet i behold.



