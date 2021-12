Alec Baldwin har givet sit første, store interview om den forfærdelige dødsulykke på filmen 'Rust', hvor skuespilleren med en rekvisitpistol skød og dræbte fotografen Halyna Hutchins.

Det er sket på ABC News, hvor Baldwin lod alle følelser få frit løb, men samtidig slog én ting ganske klart, da journalisten spurgte, om han føler nogen skyld for det, der er sket.

»Nej. Nogen er ansvarlig for det, der er sket, og jeg kan ikke sige, hvem det er, men det er ikke mig,« siger han.

»Jeg sværger ved Gud, at hvis jeg mente, jeg var ansvarlig, havde jeg nok taget livet af mig selv.«

Det er i samme interview, Alec Baldwin fortæller, at han aldrig trykkede på aftrækkeren.

»Jeg ville aldrig rette en pistol mod nogen og trykke på aftrækkeren. Aldrig,« siger Alec Baldwin i interviewet.

Myndighederne forsøger fortsat at finde ud af, hvad der skete 21. oktober, da 42-årige Halyna Hutchins mistede livet, og instruktør Joel Souza blev såret.

Alec Baldwin fortæller, at han er informeret om ikke at skulle forvente strafferetlige konsekvenser, og at han assisterer efterforskningen i det omfang, han kan, da han ikke har noget at skjule.

Hvilke konsekvenser det kan få for karrieren, står ligeledes hen i det uvisse, men Alec Baldwin indrømmer, at den kan være ovre - og han kunne heller ikke være mere ligeglad.

»Jeg kæmper rent psykisk. Jeg er udmattet. Jeg skal være der for mine børn. Min familie er alt, hvad jeg har. Jeg giver ikke en skid for min karriere mere,« siger han.

Alec Baldwin har seks børn med sin kone, Hilaria Baldwin.

Selvom skuespilleren tydeligt er påvirket af oplevelsen, understreger han i interviewet, at han ikke er et offer.

»Jeg ville gøre hvad som helst for at kunne omgøre det, der er sket,« siger han.