Hollywood-skuespilleren Alec Baldwin hævder i et interview, at han ikke trykkede på aftrækkeren i forbindelse med en skudepisode, hvor en filmfotograf blev dræbt på et filmset.

Interviewet er med amerikanske ABC News og bliver bragt torsdag. Forud er der blevet bragt et kort uddrag af interviewet.

»Jeg trykkede ikke på aftrækkeren,« lyder det fra Baldwin i teaseren til interviewet, hvor han altså vil fortælle sin version af tragedien.

En tragedie, hvor filmfotografen Halyna Hutchins efter en skudepisode på filmsettet til westernfilmen 'Rust'.

Halyna Hutchins blev 42 år. Foto: SWEN STUDIOS

Her holdt Alec Baldwin en Colt-revolver i hånden, da den gik af. Revolveren viste sig at være ladt med skarp ammunition.

Også filminstruktør Joel Souza blev ramt af skud, men overlevede.

»Jeg ville aldrig rette en pistol mod nogen og trykke på aftrækkeren. Aldrig,« siger Alec Baldwin videre i det korte uddrag af interviewet.

Det er første gang, at Alec Baldwin kommer med påstanden om, at han ikke trykkede på aftrækkeren.

I det korte interview-uddrag med ABC News oplyser han ikke, hvordan episoden så kunne finde sted, men man ser, at han bliver stillet en række indgående spørgsmål af journalisten, som man forhåbentlig får svar på, når det fulde interview udkommer.

Optagelserne af filmen havde været i gang siden 6. oktober, men blev øjeblikkeligt standset efter ulykken. Baldwin har tidligere oplyst, at produktionen af filmen ikke vil blive genoptaget.

Baldwin siger også i interviewet, at han ikke ved, hvordan skarp ammunition kom ind på filmsettet. Derudover siger han, at ammunitionen ikke engang skulle have været på området.

Sherifkontoret i Santa Fe har onsdag ingen kommentarer til Baldwins udtalelse, skriver Reuters. Ulykken skete i den amerikanske delstat New Mexico, hvor Santa Fe er hovedstad.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

Der er hidtil ikke blevet rejst nogen sigtelser i forbindelse med sagen.

Baldwin skrev kort tid efter episoden på Twitter, at han samarbejder med politiet.

Hollywood-stjernen er kendt fra et hav af film siden 1980'erne, herunder "Jagten på Røde Oktober", "Pearl Harbor" og flere film i serien "Mission Impossible".

I de seneste år har han haft stor succes ved at spille Donald Trump i NBC's satireprogram "Saturday Night Live".