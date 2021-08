To skadede spillere har givet landstræner Heinz Ehlers en ekstra ting at spekulere over inden OL-kvalifikationskampen torsdag i Oslo mod Slovenien.

»Nicklas Jensen og Alexander True har småskader. Nicklas gik ud efter første periode i Rødovre mod Frankrig og var ikke med mod Sydkorea. De er ikke 100 procent klar i dag, men jeg håber og tror, de spiller mod Slovenien,« siger Heinz Ehlers til B.T.

Mod Frankrig spillede VM-topscoreren Nicklas Jensen i kæde med Mikkel Bødker og Peter Regin og Alexander True sammen med Joachim Blichfeld og Frederik Storm.

Vinderen af firenationsturneringen mellem Norge, Slovenien, Sydkorea og Danmark kvalificerer sig til næste års OL i Beijing. Og lykkes det Danmark at tage stikket hjem i den norske hovedstad, bliver det første gang, Danmark repræsenteres i den olympiske ishockeyturnering efter flere mislykkede forsøg.

Den største skuffelse oplevede landsholdet i 2016 i Minsk, hvor NHL-stjernerne også var med. OL-drømmen blev knust med nederlag til Hviderusland og Slovenien på henholdsvis 2-5 og 0-3. En regulær fiasko.

Slovenien med superstjernen Anze Kopitar, anfører i Los Angeles Kings, kvalificerede sig til OL i Sydkorea 2018 og bliver også dødsensfarlig for Danmark i Oslo.

»Mange har kun fokus på kampen mod Norge, men Slovenien er et stærkt hold og ikke kun Anze Kopitar. De har mange dygtige spillere, som spiller på højt niveau i europæiske ligaer,« siger Heinz Ehlers.

Norge har altid været Danmarks hademodstander. Men på ét punkt er Danmark i hvert fald rivalerne overlegen. Norge har kun én NHL-spiller med, Mats Zuccarello, Minnesota Wild.

Landstræner Heinz Ehlers (midten) venter med holdsammensætningen, til der er klarhed over de to skadede spillere, Nicklas Jensen og Alexander True.

Heinz Ehlers disponerer over ikke færre end elleve nuværende eller tidligere NHL-spillere og har haft nærmest ideelle OL-forberedelser siden den første camp i juni.

I de to testkampe mod Frankrig (8-2) og Sydkorea (11-2) blev de 19 danske mål fordelt på ikke færre end 13 spillere med Patrick Russell som topscorer med tre mål.

»Jeg er lidt overrasket over, at så mange kom på scoringstavlen, men vi har mange dygtige spillere, som kan producere,« pointerer Heinz Ehlers.

»Jeg er optimist. Jeg tror på, at vi kvalificerer os til OL. Det skal jeg også som træner for sådan et hold. Men jeg er også ydmyg. Det er stærke hold, vi er oppe mod. Og vi har før fået én over snuden.«