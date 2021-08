Hvilke drømmekæder: en ren NHL-kæde med Nikolaj Ehlers, Frans Nielsen og Oliver Bjorkstrand og en kæde med de tre tidligere NHL-spillere Mikkel Bødker, Peter Regin og Nicklas Jensen.

Sådan ser landstræner Heinz Ehlers' to topkæder ud i OL-kvalifikationsturneringen 26.-29. august i Oslo mod Norge og Slovenien og i de to testkampe lørdag mod Frankrig i Rødovre og mandag mod Sydkorea i Herning.

I den 28 mand store trup (tre målmænd, ni backs og 16 forwards), som skal spille Danmark til OL 2022 i Beijing, er der ikke færre end 11 nuværende og tidligere NHL-spillere.

»Mange vil nok kalde det Danmarks historisk stærkeste ishockeylandshold. Holdet i den seneste OL-kvalifikationsturnering i Minsk var i mine øjne mindst lige så godt. Men jeg er meget tilfreds med holdet og samlingerne op til OL-kvalen. Det er et stærkt og velforberedt hold. Nu skal vi også have det til at agere som et hold. Der ligger den største udfordring for os,« siger Heinz Ehlers til B.T.

»Vi skal spille med god organisation og lige så disciplineret som i VM i Riga.«

Op til den første test mod Frankrig siger landstræneren:

»Vi vil gerne vinde. Det vil vi altid. Det er vigtigt for selvtilliden. Frankrig rykkede ud af VMs bedste gruppe for to år siden, men har i mange år haft et godt hold. Jeg vil se de ting, vi har trænet, blive udført i kamp.«

Peter Regin er tilbage som kaptajn efter en skade, der holdt ham ude af VM. Her var Jesper Jensen Aabo anfører, og han er nu assisterende kaptajn sammen med Frans Nielsen.

Frederik Andersen, Lars Eller, Nichlas Hardt og Oliver Larsen har måttet melde fra.

OL-holdet ser sådan ud:

Målmænd:

Sebastian Dahm, EC KAC, Mads Søgaard, Belleville Senators, og Frederik Dichow, Kristianstad.

Backs:

Markus Lauridsen, Malmö Redhawks, Matias Lassen, Malmö Redhawks, Jesper Jensen Aabo, Krefeld, Philip Larsen, Salavat Yulaev Ufa, Nicholas B. Jensen, Eisbären Berlin, Oliver Lauridsen, Malmö Redhawks, Emil Kristensen, Pustertal, Phillip Bruggisser, Wolfsburg, Anders Krogsgaard, Fischtown Pinguins.

Forwards:

Førstekæde: Mikkel Bødker, Lugano, Peter Regin, Ambri-Piotta, og Nicklas Jensen, Jokerit.

Andenkæde: Nikolaj Ehlers, Winnipeg Jets, Frans Nielsen, Detroit Red Wings, og Oliver Bjorkstrand, Columbus Blue Jackets.

Tredjekæde: Frederik Storm, Ingolstadt, Alexander True, San Jose Sharks, og Joachim Blichfelt, San Jose Sharks.

Fjerdekæde: Patrick Russell, Linköping, Jesper Jensen, Frederikshavn White Hawks, Morten Madsen, Timrå.

Desuden: Julian Jakobsen, Aalborg Pirates, Morten Poulsen, Herning Blue Fox, Nicolai Meyer, Ässät, og Nick Olesen, Brynäs.