Den 27. november fik befolkningen i Finland en meget trist nyhed.

Her døde ishockeylegenden Matti 'Mölli' Keinonen nemlig efter en periode med kræft. Han blev 80 år.

Det skriver Aftonbladet.

Matti 'Mölli' Keinonen nåede i sin aktive karriere at spille 196 landskampe for Finland. Han deltog eksempelvis ved ni verdensmesterskaber og to olympiske lege.

Den tidligere ishockeyspiller Veli-Pekka Ketola sætter i et interview nogle sidste ord på sin afdøde kammerat.

»Han havde en ubegrænset selvtillid. Han havde den allerede som ung. Hans spillestil var sådan, at han kunne finte den samme back væk op til fem gange, før han satte pucken i mål,« siger han og fortsætter:

»Nogle gange ville han ikke engang score mål, men bare underholde publikum.«

I løbet af den imponerende ishockeykarriere optrådte Matti 'Mölli' Keinonen primært for Lukko Rauma, men han nåede også at spille i klubber som eksempelvis HJK Helsinki, Jokerit og TPS Turku.

Matti 'Mölli' Keinonen var så stor en stjerne og personlighed i Lukko Rauma, at hans trøjenummer 7 er blevet pensioneret – ligesom vi ser det i eksempelvis NBA.

Han blev en del af ishockeyens Hall of Fame i 1987 og en del af den internationale Hall of Fame i 2002.