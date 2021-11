13 personer på det portugisiske fodboldhold Belenenses er smittet med omikronvarianten af coronavirus.

Det er blevet bekræftet efter lørdagens kamp mod Benfica, hvor flere usædvanlige scener udspillede sig.

Det er sundhedsmyndighederne i Portugal, som har delt den kedelige nyhed om, at 13 er smittet med den frygtede coronavariant.

Omikron fandt formentlig vej til det portugisiske fodboldhold, da en af spillerne for nylig har været i Sydafrika. Det skriver AP.

Foto: ANTONIO COTRIM Vis mere Foto: ANTONIO COTRIM

Belenenses var i aktion lørdag, selvom holdet ikke havde nok spillere til rådighed, fordi mandskabet var hårdt ramt af coronavirus – som man endnu ikke vidste var med omikron.

Det portugisiske fodboldhold stillede til start med ni mand, hvor en af spillerne i marken var João Monteiro, som under normale omstændigheder er målmand.

Efter første halvleg var færdigspillet, var Belenenses bagud med 0-7, og anden halvleg var ikke ret gammel, før kampen blev fløjtet af.

Rui Pedro Soares, som er præsident i Belenenses, fortalte efter det bizarre opgør, at han havde forsøgt at få rykket kampen.

Dommeren valgte at afbryde kampen, fordi flere af Belenenses' spillere udgik med skader, mens bolden konstant blev sparket ud af banen.

Reglerne i fodbold siger, at der minimum skal være syv spillere på banen for et hold, hvis kampen skal gennemføres – og det havde Belenenses ikke til sidst.