For to måneder siden blev den kun 31-årige NHL-spiller Jimmy Hayes fundet død i sit hjem.

Dagen inden havde Hayes sammen med sin kone, Kristen, fejret sin søns to-års fødselsdag, og på sociale medier kunne man se den glade familie sammen i fejringen. Dagen efter var Hayes død på mystisk vis.

Og først nu er dødsårsagen klarlagt, hvilket har efterladt Hayes' enke, Kristen, i chok. For retsmedicineren ringede i weekenden med nyheden om, at Hayes døde af en kombination af at være blevet forgiftet af kokain og det stærke smertestillende stof fentanyl.

»Jeg var i totalt chok. Jeg var sikker på, at det intet havde at gøre med stoffer. Jeg troede virkelig, det var hjertestop eller noget, der ikke var stoffer... Det gav ikke mening, det var hårdt. Jeg havde håbet på et andet opkald, da de ringede. Jeg håbede på at få noget klarhed, men jeg var chokeret over at høre det. Han viste aldrig nogen tegn på det derhjemme,« siger hun til Boston Globe.

Nyheden kom som en overraskelse for mange omkring Hayes – men ikke for alle.

For flere kendte til, at han havde udviklet afhængighed af smertestillende piller i sin NHL-karriere.

Og en, der hurtigt fattede mistanke, var Hayes' far, der selv tidligere har været afhængig. Men hjælpen kom for sent.

»For omkring halvandet år siden så jeg en ændring i Jimmys opførsel, derfor tog jeg fat i ham og sagde: 'Jeg tror, der er et problem med piller her'. Han havde en skade, og jeg tror, han tog pillerne, og så får de fat i dig på den måde,« forklarer faren Kevin Hayes og fortsætter:

»Jeg sagde til ham: 'Jim, jeg tror, jeg ser et problem. Når du vil have hjælp, er jeg her for dig. Hiv fat i mig',« lyder det fra Hayes, der kort efter modtog et opkald.

»Tre uger senere ringede han og sagde: 'Far, jeg er afhængig af pillerne. Jeg var skadet og begyndte at tage dem og slap dem aldrig'. Så sagde jeg til ham, vi ville skaffe hjælp, og det fik han. Alt var på skinner, troede jeg, men det her er så kraftfuldt,« siger faren med henvisning til stoffernes vanedannende virkning.

Familien har valgt at stå frem med historien i håb om, at den kan hjælpe andre mennesker i samme situation i fremtiden.

Boston-fødte Hayes nåede at repræsentere Chicago Blackhawks, Florida Panthers, Boston Bruins og New Jersey Devils i sin karriere.