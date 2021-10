En fodboldkamp mellem Williamson High School og Vigor High School i USA sluttede lørdag aften dansk tid meget dramatisk.

Opgøret måtte nemlig afbrydes, fordi der blev affyret skud mod Ladd-Peebles Stadium i Alabama, hvor kampen blev afviklet. Det skriver TMZ.

Spillerne lagde sig med det samme på jorden, mens flere af tilskuerne flygtede i panik. Desværre blev fem personer såret af skuddene.

Politiet har anholdt en 19-årig mand, som er sigtet for fem forsøg på mord. Det melder AP.

Det amerikanske medie tilføjer, at to af de ramte var mindreårige, mens en unavngiven person efterfølgende blev transporteret til hospitalet i kritisk tilstand.

Ifølge WPMI-TV fortæller Gwendolyn Crawford, hvis søn blev ramt af fem skud, at han blev ramt i rygsøjlen, hvilket har påvirket hans følsomhed i venstre side af kroppen. Et andet skud gik gennem hans nyre.

Det vides ikke, hvor skuddene kom fra, men det lader ikke til, at gerningsmanden hverken var på banen eller tribunerne.

TMZ skriver videre, at et vidne skulle have fortalt ordensmagten i Alabama, at to personer kørte fra stedet i et hvidt køretøj kort efter den uhyggelige hændelse.

Det vides dog ikke, om de havde noget med skyderiet at gøre.

Først meldte politiet, at fire mennesker var blevet skudt, men der er altså tale om fem.

Skyderiet er blot det seneste af en række episoder på tværs af USA i den seneste tid, og mediet skriver afsluttende, at det ikke er første gang, der bliver affyret skud ved en high school-kamp.