Den nordamerikanske ishockeyliga NHL oplyser, at ligaens spillere - herunder altså også de danske - ikke kommer til at deltage i næste års vinter-OL i Beijing.

Det bliver uden profiler som Lars Eller og Frederik Andersen, når det danske ishockeylandshold i februar drager til Beijing for at deltage i vinter-OL.

Onsdag har den nordamerikanske liga NHL, hvor Eller og Andersen spiller til daglig, meddelt, at ligaens spillere alligevel ikke får lov til at deltage i vinterlegene. Det sker i en officiel melding.

Det sker, fordi ligaen har måttet rykke rundt på flere kampe på grund af et stigende antal coronasmittede spillere. Derfor dropper NHL den pause i sæsonen, der ellers var blevet lagt ind, så spillerne kunne tage til Beijing.

Danske Lars Eller er en af de landsholdsspillere, NHL nægter at lade deltage ved OL. Foto: Scott Taetsch Vis mere Danske Lars Eller er en af de landsholdsspillere, NHL nægter at lade deltage ved OL. Foto: Scott Taetsch

»NHL respekterer og beundrer spillernes lyst til at repræsentere deres hjemland og deltage i en turnering, hvor de bedste af de bedste er med. Derfor har vi også ventet så lang tid som muligt med at tage denne beslutning, mens vi har undersøgt alle muligheder for at vores spillere kunne deltage i vinter-OL 2022,'« siger NHL's øverste chef, Gary Bettman og tilføjer:

»På grund af den store forstyrrelse af NHL-sæsonen, som de seneste coronarelaterede hændelser har forårsaget - 50 kampe er allerede udsat frem mod 23. december - er det ikke længere muligt at deltage i OL.«

Det er en melding, der ærger det danske OL-hold.

»Det er jo ikke den store overraskelse, men det er selvfølgelig trist. Det er ude af vores hænder, og vi må bare acceptere, at sådan er det,« siger landstræner Heinz Ehlers til Ritzau.

Vinter-OL afholdes fra 4. til 20. februar.

De danske ishockeyherrer, som skal til vinter-OL for første gang nogensinde, kvalificerede sig til legene ved en kvalifikationsturnering i Norge i august.

Her slog danskerne nordmændene i den afgørende duel.

Foruden herrerne er de danske ishockeykvinder kvalificeret til vinterlegene for første gang.