Ét billede har vakt opsigt i tennisverdenen de seneste dage.

Og det er med en dansker i hovedrollen.

For tenniskometen Holger Runes seneste opslag på Instagram er i hvert fald blevet tilført ekstraordinært stjernestøv. Den tyske legende Boris Becker har nemlig hjulpet det danske stortalent med træningen i Monaco i sidste uge, mens Runes mangeårige træner, Lars Christensen, var et smut hjemme i Danmark.

Og i et interview med B.T. sætter Holger Rune nu ord på, hvad der fik lokket den tredobbelte Wimbledon-mester til fyrstedømmet.

Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han har fulgt mig i en del år efterhånden, og vi har skrevet lidt hist og her, når han er kommet med gode råd. Han ved, hvad det vil sige at være en ung spiller i forhold til pres og store kampe. Han kender de følelser, jeg står med. Så det er let at relatere til det, han siger,« forklarer danskeren.

Boris Becker chokerede hele verden i 1985, da han som blot 17-årig vandt Wimbledon.

Og det er netop erfaringen med at være en ung spiller i verdenstoppen, der er værdifuld for Holger Rune, når de mødes i ny og næ.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune.

55-årige Boris Becker. Foto: Matthias Balk/AP/Ritzau Scanpix Vis mere 55-årige Boris Becker. Foto: Matthias Balk/AP/Ritzau Scanpix

»Det var første gang, de stod på banen sammen. Det hele handler om kemi, og der var rigtig god kemi mellem dem. Det var tydeligt. Holger vil jo gerne op på øverste hylde, og der opererer Boris også. Han har en viden og erfaring, der gør det interessant,« lyder det.

Tennismorens svar er dog lidt mere kryptisk, når snakken falder på, om danske tennisfans fremover kan forvente at se lidt mere til Boris Becker på sidelinjen, når Danmarks bedste herrespiller skal jagte drømmen om at blive nummer ét i verden.

»Det er absolut en mulighed. Men det må tiden vise. Vi har en fin dialog,« svarer hun.

Ordlyden er da også næsten identisk, da sønnen får samme spørgsmål.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Holger Vitus Nødskov Rune (@holgerrune)

»Lad os se,« afslutter han.

Holger Rune skal de kommende dage forsøge at forsvare sin Nordic Open-titel fra sidste år i Stockholm.

Forud for turneringen satte den unge dansker mandag ord på de seneste ugers nedtur.

Boris Becker har tidligere vundet seks grand slam-titler i karrieren. Men i de seneste år er hans ry dog blevet noget blakket.

Sidste år blev han nemlig dømt for at skjule sine værdier i en konkurssag, hvilket kostede ham en dom på 2,5 års fængsel.

Han kom dog ud efter otte måneder, hvorefter han blev forvist fra England, hvor han ellers var bosat.