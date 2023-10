Holger Rune har haft ekstra stjernestøv over sin træning den seneste uge.

Efter et chokerende nederlag i Shanghai for blot en uge siden, er den danske tenniskomettage hjem til Monaco for at træne inden Stockholm Open, der begynder om få dage.

Og her har danskeren tilsyneladende haft selskab af den mangeårige tennisstjerne Boris Becker.

Det afslører Holger Runes seneste opslag på Instagram, hvor han har delt et billede sammen med den 55-årige tysker. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix

»Rigtig god træningsuge i Monaco,« skriver den 20-årige dansker.

I en sms til B.T. fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, at der er en helt særlig årsag til, at tyskeren har hjulpet det danske stortalent de seneste dage.

»Boris hjalp Holger, fordi Lars (Christensen, red.) var i Danmark. Det var en god træningsuge. Masser af guldkorn til Holger. De kender hinanden og skriver sammen. Han er jo en mand med en masse erfaring og god at spørge om forskellige råd,« lyder det.

Hvorvidt Becker skal være en permanent del af danskerens team, det ønsker Rune-lejren dog ikke helt at kommentere så meget på.

Her er det i stedet en kryptisk melding, der bliver sendt afsted.

»Det må tiden vise,« skriver Aneke Rune.

Det er dog ikke kun Boris Becker, som ser ud til at have hjulpet Rune i fyrstedømmet.

På billederne, som danskeren har delt på det sociale medie, kan man nemlig også se, at Stephane Gloaguen, der er tennistræner og -koordinator ved Piatti Tennis Center i Italien, har hjulpet til.

55-årige Boris Becker. Foto: Matthias Balk/AP/Ritzau Scanpix Vis mere 55-årige Boris Becker. Foto: Matthias Balk/AP/Ritzau Scanpix

Det samme gør sig gældende med Team Danmark-behandler Kim Larsen, som også var med danskeren i Asien.

Sidste mand på billedet er italieneren Lapo Becherini, der er fysisk træner, og som har været en del af Holger Runes team det meste af året.

Boris Becker har tidligere vundet seks grand slam-titler i karrieren. Blandt andet Wimbledon som 17-årig. Men i de seneste år er hans ry blevet noget blakket.

Sidste år blev han nemlig dømt for at skjule sine værdier i en konkurssag, hvilket kostede ham en dom på 2,5 års fængsel.

Han kom dog ud efter otte måneder, hvorefter han blev forvist fra England, hvor han boede.