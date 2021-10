Det så bestemt ikke godt ud, og det samme vurderede kommentatorerne.

»Den var hele vejen rundt,« lød det på TV3 Sport, da håndboldstjernen Rasmus Lauge tilsyneladende vred om på sin ankel. På den meget grimme måde.

Danskeren forsøgte at komme fri i et angreb i Champions League-kampen mellem Veszprém og Bucuresti, men noget gik ikke, som det skulle, da han skulle vende.

Med ryggen til mål gik han i gulvet, hvor han lå og vred sig i tydelige smerter, mens han tog sig til anklen, og både holdkammerater og modspillere kunne med det samme se, at den var helt gal.

Rasmus Lauge var ikke i stand til at gå fra banen selv, og han måtte bæres ud af tre andre kort tid inde i anden halvleg af opgøret, som Bucuresti vandt med 31-29.

Indtil videre har klubben ikke meldt ud, hvor alvorligt det er med Rasmus Lauge, der i oktober gjorde comeback på det danske landshold efter at have siddet ude i 11 måneder med en knæskade.

Den rutinerede landsholdsstjerne kom galt afsted og ødelagde sit korsbånd i december sidste år. Den tredje knæskade af slagsen for Lauge, der i et interview med B.T. da heller ikke lagde skjul på, at det havde været hårdt.

»Det er selvfølgelig super frustrerende, at det skulle ske igen. Jeg blev ramt af sådan en håbløshed over det hele. Og en fornemmelse af at være magtesløs, fordi jeg egentlig føler, jeg har gjort mine ting; trænet godt, spist godt og alle de her ting, man skal, når man er professionel sportsmand. Og så er uheldet kraftedeme – undskyld mit sprog – alligevel ude igen,« sagde Lauge, der ikke var med, da landsholdet i januar vandt VM-guld.

Han var heller ikke en del af det hold, der vandt OL-sølv i Tokyo, da han slet ikke var klar ovenpå skaden.