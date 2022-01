Om 10 dage begynder EM i herrehåndbold i Ungarn og Slovakiet, og det svenske landshold har gang i en skidt optakt.

Truppen er således ramt af flere coronatilfælde. Derfor blev mandagens træning aflyst. Det skriver Aftonbladet.

Sveriges håndboldlandshold mødtes søndag. Her dukkede Karl Wallinius og Lucas Pellas ikke op af coronarelaterede årsager.

Situationen blev endnu værre mandag morgen, da målmanden Tobias Thulin afleverede en positiv test. Derudover blev et stabsmedlem konstateret positiv søndag aften og tog straks hjem igen.

I en pressemeddelelse fortæller Daniel Jerrhag, at der lige nu gøres alt for at minimere smitten i EM-lejren.

»De to, der afleverede positive svar, har ikke haft tæt kontakt med hinanden, og vi har truffet alle nødvendige foranstaltninger og restriktioner for at mindske smitten,« siger den svenske læge helt præcist.

Landstræneren Glenn Solberg erkender, at det er en skidt situation, men han prøver alligevel at se lidt lyst på det hele.

»Selvom der er 10 dage tilbage inden EM-premieren, så er det ikke en optimal situation for os. Vi ville hellere have trænet håndbold sammen,« siger han og fortsætter:

»Vi får det bedste ud af situationen, og vi håber at kunne træne som planlagt meget snart.«

Sverige skal ved EM forsøge at følge op på et flot verdensmesterskab for et år siden, hvor det blev til sølvmedaljer i Egypten.