Den danske håndboldstjerne Jannick Green er mandag blevet testet positiv for corona i landsholdslejren.

Derfor er han nu gået i isolation. Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside, hvor sportschef Morten Henriksen ærgrer sig.

»Jeg er først og fremmest ked af det på Jannicks vegne. Jannick er selv utrolig ked af det og en smule chokeret, hvilket vi naturligt kan forstå. I landsholdstruppen er vi underlagt en meget streng hygiejneprotokol, som skal forsøge at forhindre, at der opstår coronasmitte,« siger han og fortsætter:

»Den protokol kan vi skrue op og ned for, og derfor øger vi nu også testkapaciteten. Jannick er blevet isoleret, og ellers følger vi myndighedernes anvisninger.«

DHF skriver videre, at det er for tidligt at spå om, hvad det positive testsvar kommer til at betyde for Jannick Greens deltagelse ved EM, som begynder om ti dage i Ungarn og Slovakiet.

Målmandsstjernen fik det kedelige svar i den daglige coronatest i landsholdslejren. Heldigvis er ingen andre spillere meldt smittet på nuværende tidspunkt.

Den kedelige nyhed betyder i hvert fald i første omgang, at Jannick Green ikke er med i Danmarks to opvarmningskampe til EM mod Norge 6. og 8. januar.

Begge landskampe bliver spillet i Royal Stage i Hillerød og sendt på TV 2.