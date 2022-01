Der har været stille fra Christian Eriksen i mange måneder.

Siden han i juni blev ramt af hjertestop, har han kæmpet sig tilbage, og nu fortæller landsholdsspillerens agent Martin Schoots, at der ikke går lang tid, før der kommer noget fra den danske stjerne.

»Christian er ambitiøs. Han ved, han er sund og rask. Men jeg synes også, han selv skal være den første til at tale om de ambitioner, han har. Han skal selv gøre det, og han gør det meget snart,« siger Martin Schoots til De Telegraaf.

Efter den frygtelige episode i Parken under EM-kampen mod Finland, har Christian Eriksen også været stille på de sociale medier.

Han delte få dage efter et billede af sig selv fra hospitalssengen, og i starten af august delte han et billede fra da han var på besøg hos holdkammeraterne i Inter.

Men ellers har han ikke delt nyt eller deltaget i interviews, og i midten af december kom det så frem, at kontrakten med Inter var blevet ophævet.

For nylig er der dukket video op fra Schweiz, hvor 29-årige Christian Eriksen lige nu træner. Det er der dog en helt logisk og ganske praktisk forklaring på, fortæller agenten.

For den ICD-enhed som den danske stjerne har fået indopereret, forhindrer ham ikke kun i at spille fodbold i Italien. Det betyder eksempelvis også, at han ikke må besøge et fitnesscenter, og da han stadig bor i Milano, er Chiasso en god løsning.

Christian Eriksen har fået ophævet sin kontrakt med Inter. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Christian Eriksen har fået ophævet sin kontrakt med Inter. Foto: MARCO BERTORELLO

Christian Eriksen har nemlig kun en halv time i bil til træningsanlægget i Schweiz, fortæller agenten.

Flere muligheder er blevet bragt i spil i forhold til Christian Eriksens fremtid – blandt andet Ajax, OB og et comeback til Premier League, hvor han havde stor succes med Tottenham. Men hvor det bliver for den danske stjerne vides endnu ikke.

Martin Schoots fortalte i et interview med B.T. den 19. december, at 'på et vist tidspunkt i en karriere vil næsten alle spillere gerne hjem'.

»Men det handler først om at komme tilbage til professionel fodbold. Trin for trin har Christian skabt en fantastisk karriere. Han er den eneste Ajax-spiller, der har vundet fem trofæer i en alder af 21. Han lavede flest assist i den bedste liga i verden, da han var i England. Han opnåede 100 landskampe for Danmark i en alder af 28 – havde det ikke været for corona, var det sket som 27-årig. Det er den samme trin-for-trintilgang, Christian følger i sin genoptræning. Det har gjort ham godt tidligere. Og det vil gøre ham godt nu,« sagde han i den forbindelse.