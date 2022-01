'Du skriver lige præcis det, som vi andre tænker.'

12 juni er en dag, der med garanti vil gå over i den danske fodboldhistorie.

Og selvom det i sig selv er historisk nok, at det var dagen, hvor den første EM-slutrunde kamp nogensinde blev spillet på dansk grund, så er det nok nærmere Christian Eriksens kollaps i de sidste minutter af første halvleg, som man husker bedst.

Siden da har der været larmende tavshed hos danskeren. En tavshed, som har været respekteret blandt de danske fodboldfans, har det virket til.

FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 12, 2021 Denmark's Christian Eriksen during the match Pool via REUTERS/Hannah Mckay/File Photo Foto: HANNAH MCKAY Vis mere FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 12, 2021 Denmark's Christian Eriksen during the match Pool via REUTERS/Hannah Mckay/File Photo Foto: HANNAH MCKAY

Men nu er det på tide, at han lader høre fra sig, mener B.T.s fodboldskribent Morten Bruun. Den opfordring var han ude med i en blog nytårsdag, og den får stor opbakning fra de fleste danskere, der har fulgt med på Twitter.

»Jeg savner imidlertid en aktuel udmelding fra dig. Ikke fordi du som sådan skylder os det. Eller fordi vi har krav på det. Det har vi såmænd ikke. Men ganske enkelt, fordi vi er så mange, der går op i det. Med et gammelt udtryk: Vi kerer os om dig og din familie. Hvad enten vi ville det eller ej, så er din og jeres skæbne blevet en form for folkeeje,« lød det blandt andet i Bruuns blog.

B.T. har samlet et udpluk af de kommentarer/opfordringer rettet mod Eriksen, der har været på årets første dag.

'Fine ord, Morten. Præcis samme følelse her. Vi vil bare gerne vide, hvordan han har det, og hvordan han har tacklet tiden siden 12. juni. Også selv om han ikke kan eller vil sige et ord om fodboldfremtiden.'

'Christian Eriksen er selvfølgelig i sin gode ret til at være stille, men det ville godt nok være rart, hvis han gav lyd fra sig.'

'Helt enig. Er dog samtidig mærkværdigt imponeret over, hvordan Eriksen har undgået mikrofoner og interviews siden hans liv var i fare. Ingen bløde sofaer, 1-1 snakke eller eksklusive interviews overhovedet.'

'Eriksen styrer selvfølgelig helt selv, hvad han vil og ikke vil. Men den overdådige sympati han har lige nu vil kun blive styrket, hvis han giver en update snarest.'

Det er dog ikke alle, der er enige med Morten Bruun. Landsholdskammeraten Mathias 'Zanka' Jørgensen skriver i et tweet til B.T.s fodboldekspert.

»Christian er menneske først, offentlig person derefter. Du burde holde dig for god til, i et dagblad at bede ham om at gøre andet end at tage sig af sig selv og sine nærmeste, i den tid det for ham selv føles nødvendigt,« lyder det i en skarp besked, som Morten Bruun svarer således:

»Modtaget. Input er altid velkomne. Jeg synes nu, der er tale om et pænt og ordentligt åbent brev og har i øvrigt ikke noget at tilføje. Så risikerer vi også bare, at det bliver polemisk.«

Det er endnu ikke officielt bekræftet, at Christian Eriksen fortsætter fodboldkarrieren, selvom meget tyder på det.

I den forgangene uge er han blandt andet blevet spottet, hvor han selvtræner i Schweiz sammen med to personlige trænere.

Du kan se videoen øverst i videoafspilleren.