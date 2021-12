Den danske herreliga i håndbold har været hårdt ramt af coronavirus den seneste tid, hvilket har ført til flere kampe, der er blevet aflyst.

Og problemerne ser ud til at fortsætte. Tirsdag kan Sønderjyske således oplyse, at smittetallet i truppen nu er helt oppe på 12.

Det skriver JydskeVestkysten.

Klubben kom ikke i kamp mod FC Nordsjælland mandag aften på grund af smitteudbruddet, og nu ser det ud til, at torsdagens udekamp mod TSM Ringsted også må rykkes.

Har en trup fem positive coronatests eller mere, vil en kamp nemlig blive udsat.

Sønderjyske, der for nylig ansatte Klavs Bruun Jørgensen som træner, har ikke været i ilden siden den 17. december, hvor de på hjemmebanen i Sønderborg mødte Mors-Thy.

Vi skal også helt tilbage til den 21. december for at finde sidste gang, at de lyseblå var på træningsbanen som følge af de mange smittetilfælde.

Den danske håndboldliga er ikke den eneste liga, der er hårdt ramt i disse dage.

Dansk ishockey er også udsat for meget smitte, og det har medført, at to kampe onsdag og to kampe torsdag er blevet aflyst i Metal Ligaen.

Her er det klubberne Sønderjyske, Esbjerg Energy, Herning Blue Fox og Odense Bulldogs, som er ramt af coronavirus.