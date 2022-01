Ungarn blev af mange anset som en Dark Horse ved årets EM-slutrunde i håndbold.

Men holdet løb ind i en forfærdelig nedtur, da de tabte – allerede i deres åbningskamp i turneringen – mod de undertippede hollændere.

Kampen endte med en tremålssejr til hollænderne, som trak sig sejrrigt ud af opgøret 31-28.

Dermed er årets første sensation ved turneringen i hus.

Med tre minutter tilbage af opgøret var ungarerne – der endda er værterne for turneringen – foran med et mål. Med det hele blev ændret i kampens døende momenter, hvor hollænderne scorede fire mål, uden at ungarerne fik gjort noget til gengæld.

I pausen var Holland allerede i front, da den stod 13-10.

Kampen blev spillet samtidig med Danmarks kamp.

Danskerne havde derimod ingen problemer med at leve op til favoritværdigheden, da Montenegro blev besejret 30-21.

