Søndag tog Odense Håndbold sin tredje sejr i fem Champions League-kampe, da keeper Althea Reinhardt stod en brandkamp.

Den 25-årige målvogter var stærkt medvirkende til fynboernes sejr på 26-24. Efter kampen var hun i studiet hos TV3 Sport, og her faldt snakken blandt andet på Reinhardts rolle på det danske landshold.

Her er Odense-keeperen andetvalg efter den erfarne målvogter Sandra Toft, men det vil Althea Reinhardt lave om på.

»Jeg vil selvfølgelig gerne udfordre Sandra noget mere på landsholdet. Komme ind og tage lidt mere spilletid der,« fortalte hun.

Håndboldekspert Trine Nielsen vurderede, at Althea Reinhardt er på vej til et niveau, hvor hun kan stå 60 gode minutter i mere eller mindre hver kamp.

»Det er også det, der gør, at hun med tiden – måske allerede til den kommende slutrunde – kan vippe Sandra Toft af pinden,« lød det fra Trine Nielsen.

Althea Reinhardt skal – hvis hun bliver udtaget – spille VM med resten af landsholdet i Spanien til december, hvor Danmark i den indledende gruppe er oppe imod Sydkorea, Tunesien og Republikken Congo.

Og kampene i Champions League med Odense Håndbold giver keeperen mere selvtillid, hun kan tage med ind i landsholdslejren.

»Jeg kan mærke det personligt, at jeg kommer ind med mere selvtillid, fordi jeg spiller mod de her gode spillere til hverdag, og jeg begynder at lære dem bedre at kende,« fortæller Althea Reinhardt, der har spillet 66 landskampe i rødt og hvidt.

Udover Sandra Toft og Althea Reinhardt råder landstræner Jesper Jensen også over Viborgs 21-årige stortalent Anna Kristensen, så fremtiden er sikret på keeperpositionen på det danske landshold, der jagter de første medaljer siden VM i 2013 i Serbien.