»Åh nej. Skete det lige?«

Sådan var der formentlig mange, der tænkte under aftenens medaljeceremoni ved VM i Spanien. Her udspillede der sig nogle lettere absurde scener.

Præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund, Hassan Moustafa, dummede sig nemlig gevaldigt, da han skulle holde sin tale.

Efter at have kåret Norge til verdensmestre, var det blevet tid til at hylde de franske sølvvindere. Men så gik det galt.

På trods af fejlen fra IHF-præsidenten så var det en flok glade danskere, der tog imod bronzemedaljen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere På trods af fejlen fra IHF-præsidenten så var det en flok glade danskere, der tog imod bronzemedaljen. Foto: Liselotte Sabroe

I stedet udråbte 77-årige Hassan Moustafa nemlig Danmark som sølvvindere.

I første omgang var det således en flok forvirrede danske spillere, der ikke vidste, om de skulle lade sig hylde eller ej, inden fejltagelsen førte til voldsomme buhråb mod IHF-præsidenten.

Den fyldte arena var stærkt utilfredse, og det blev ikke bedre, da Hassan Moustafa kort efter så hyldede franskmændene for bronzemedaljen. Efterfølgende så præsidenten lettere forvirret ud og fik aldrig rettet fejlen.

For en god ordens skyld tager vi derfor lige den rigtige rækkefølge, så alle - inklusiv IHF-præsidenten - er med:

Guld: Norge

Sølv: Frankrig

Bronze: Danmark

Danmark sikrede sig søndag eftermiddag sin første medalje i otte år, da de i sikker stil slog de spanske værter med 35-28.

Senere var det så Norge, der kunne lade sig hylde som verdensmestre efter en sejr på 29-22 over Frankrig.