Lodtrækningen er god, men har de danske stjerner også det, der skal til?

Det spørgsmål var der formentlig mange, der stillede sig selv forud for årets VM-slutrunde. Svaret kender vi ikke endnu, men én ting er sikkert. Danmark har leveret den ene gigant-præstation efter den anden med seks sejre ud af seks mulige, og det er der blevet lagt mærke til.

Tager man et kig rundt på de forskellige bookmakere, er det nemlig nu kun Norge, der er større favorit end Danmark. Dermed står de rød-hvide foran nationer som Frankrig, Sverige, Spanien og Holland.

Og selvom det ikke umiddelbart har nogen betydning for den danske landstræner, så smiler han alligevel, da han bliver præsenteret for det.

Landstræner Jesper Jensen er stolt over, hvad danskerne har vist indtil videre. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Jesper Jensen er stolt over, hvad danskerne har vist indtil videre. Foto: Liselotte Sabroe

»For mig er det lidt uvæsentligt, hvad bookmakere siger. Men jeg er da stolt. Jeg er stolt over, at vi har præsteret noget, og at vi har overrasket folk enormt positivt. Vi synes jo egentlig bare, vi har leveret det, vi kan, og det er jo fedt,« siger Jesper Jensen til B.T.

»Men det giver da en stolthed over, at det, vi har lavet over de sidste par måneder, har været godt, og det var også det, vi ville bevise, da vi tog herned. Både over for os selv, men også over for omverdenen.«

Senest var det Tyskland, der endte med at ryge ind i en gedigen afklapsning, og i det hele taget har Anne Mette Hansen og co. tromlet over al modstand, de har mødt.

Derfor er det med god grund, at Danmark nu bliver nævnt blandt guldkandidaterne, mener B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

»Bookmakerne lever jo af at vurdere de her ting, så når de har så stor tillid til Danmark, er det selvfølgelig et udtryk for den kæmpe store styrke, landsholdet har vist ved VM. Og det er altså mange, mange år siden, at danskerne har været nummer to på listen over guldfavoritter. Det er i sig selv ret opsigtsvækkende.«

Jesper Jensen er ellers ikke meget for at snakke placering, og hvad det mon kan blive til for hans mandskab, der med et skræmmende forsvar og et lige så skræmmende målmandspar har gjort det umuligt for modstanderne at få skovlen under Danmark. .

Men det danske landsholds mål om at blive en del af verdenstoppen kommer tættere og tættere på, erkender han.

»Da vi mødte Sydkorea, var vi i tvivl. Så spillede vi rigtig godt. Da vi møder Ungarn, så tænkte jeg, at nu kommer den første rigtige test. Så kørte vi også dem over. Nå, så var det Tyskland, og nu skulle vi testes. Så kørte vi også dem over. Så jeg synes, vi får mere og mere tryghed i, at det, vi laver, virker. Og hvad modstanderne så har af modtræk, må vi se.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men skal vi så gå rundt og drømme om guld?

Det kan vi sådan set godt, hvis man spørger B.T.s sportskommentator, men det bliver ikke let. Til gengæld er chancen for medaljer i den grad til stede. Faktisk er Søren Paaske ret sikker.

»Jeg har jo skrevet, at jeg tror fuldt og fast på, at Danmark får en medalje med hjem fra VM. Og det fastholder jeg. Vi mangler stadig at se holdet blive testet mod en af de absolutte topnationer, så det er svært at sige, hvor de helt præcist står i spillet om guldet. Men ud fra det, jeg har set indtil videre, så har jeg Norge foran Danmark. Hvis Frankrig for alvor rammer topformen, så er det også en svær størrelse. Men derudover kan jeg ikke få øje på et hold, som står med bedre chancer end danskerne.«

VM-kvartfinalen mellem Danmark og Brasilien spilles tirsdag klokken 17.30.