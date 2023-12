Herrelandstræner Nikolaj Jacobsen havde torsdag taget turen til Herning.

Her var han mødt op for at offentliggøre de 19 spillere, der skal gøre Danmark til europamestre i januar.

Men han har også fulgt lidt med under kvindernes slutrunde, der foregår netop nu, og hvor Norge venter i en semifinale.

Kvindelandsholdet har talt meget om, at de er gode til at bruge tiden sammen på at hækle og lave papirblomster, hvilket Jacobsen selv prøvede at få herrespillerne med på i et opslag på Instagram.

Da B.T. spørger til status på projektet, er der dog ikke noget, der tyder på, at bordtennisspillet i fællesrummet bliver skiftet ud under herreslutrunderne.

»Det var ikke den store opbakning. Henrik Møllgaard er den eneste, der har købt ind på ideen. Jeg synes, det var meget sjovt, at Jesper (Jensen, red.) også sagde, det ikke sker på et herrehold. Og det gør det ikke. Som Niklas (Landin, red.) beskrev så fint, er det nok for os at genere Mathias Gidsel med hans bordtennisspil,« griner Jacobsen og tilføjer:

»Vi er lige så glade for vores fællesrum, som kvinderne er. Vi bruger meget tid dernede, men nok knap så meget med at få lavet grydelapper. Bent Nyegaard (TV 2-ekspert, red.) skal ikke regne med at få lavet en ny makeuptaske her i januar, griner han med henvisning til, at TV 2-eksperten under et VM-studie fremviste sin slidte toilettaske, da keeper Anna Kristensen fortalte om sine hæklingevner.

Herrelandsholdet er kendt for at have det godt med hinanden socialt uden for banen, men oftest er der ikke kun æren på spil.

Der kommer ingen gaver til Bent Nyegaard fra herrelandsholdet.

»For os skal der nok helst være en drillende tenderende til halvdårlig stemning forstået på den måde, at der skal være noget på spil. Brætspil er ikke noget, hvor vi bare hygger os. Der skal være en mulighed for at stikke lidt knive i ryggen på hinanden. Sådan fungerer det bedst hos os,« siger landstræneren.

En af de landsholdsstjerner, der har reageret på opslaget er Sarah Iversen.

