Den danske herrelandstræner i håndbold har udtaget sin EM-trup.

Nikolaj Jacobsen har denne torsdag sat navne på de spillere, der skal følge op på VM-guldet og levere varen i Tyskland i starten af 2024.

Det skete på et pressemøde i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor 19 spillere blev præsenteret.

B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg noterer sig ingen store overraskelser, men han noterer sig dog især fire ting.

Her er Nikolaj Jacobsens EM-trup Målvogtere

Niklas Landin, Aalborg Håndbold Emil Nielsen, FC Barcelona Fløjspillere Magnus Landin, THW Kiel Emil Jakobsen, Flensburg-Handewitt Hans Lindberg, Füchse Berlin Johan Hansen, Flensburg-Handewitt Stregspillere Magnus Saugstrup, Magdeburg Simon Hald, Aalborg Håndbold Lukas Jørgensen, Flensburg-Handewitt Bagspillere Mikkel Hansen, Aalborg Håndbold Simon Pytlick, Flensburg-Handewitt Rasmus Lauge, Bjerringbro-Silkeborg Mads Mensah Larsen, Flensburg-Handewitt Aaron Mensing, GOG Michael Damgaard, Magdeburg Mathias Gidsel, Füchse Berlin Emil Madsen, GOG Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

»Det er helt fantastisk, at Simon Pytlick er sin skade kvit og klar til EM. Det er et kæmpe boost for danskerne. Der har været tvivl om ham, men nu kan VMs bedste fra triumfen i Sverige bidrage igen.«

»Og så er det på tide, at Emil Nielsen får chancen, synes jeg. Han har været helt forrygende i Barcelona, og jeg glæder mig virkelig til at se ham træde ind på den helt store slutrundescene, for han kan komme til at blive en af EMs store oplevelser sammen med Niklas Landin.«

»En anden slutrundedebutant er Emil Madsen, som har hamret kasser ind på stribe i GOG i rigtig lang tid. Han har overhalet Mads Hoxer fra Aalborg betragteligt, og det bliver virkelig spændende at se.«

»Og så må vi jo bare lette på hatten for Hans Lindberg. 42 år gammel og stadig helt berettiget med på det danske landshold.«

Danmark møder Tjekkiet, Portugal og Grækenland i EM-gruppespillet i januar.