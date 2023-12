'Den bliver sgu nok svær for mig. At få indført papirsblomsterbinding hos Håndboldherrerne. Hvad siger I til det, Niklas Landin og Henrik Møllgaard?'

Sådan lød det lørdag i et opslag på Instagram fra herrelandstræner Nikolaj Jacobsen.

Han havde delt et screenshot af nogle citater fra en kvindelandsholdsspillerne, der fortæller, hvordan de laver papirsblomster, lægger puslespil og andre kreative ting.

En af dem der har reageret i kommentarsporet er landsholdsstjernen Sarah Iversen, der har sendt tre emojis der græder af grin afsted.

»Jeg synes, det var helt kanon. Den kommentar var helt legendarisk,« siger hun med et stort grin til B.T. og fortsætter:

»Da vi skulle sidde og snakke om, hvad vi skulle have med sidste år i Slovenien, der var jeg også sådan 'malebøger, puslespil, hvad er det for noget?' Det er det, det har udviklet sig til. Jeg er ikke hoppet på nogle af de ting endnu, jeg har kastet mig over hækling, det synes jeg er meget hyggeligt.«

Hun er ikke god til det, men der kan hun heldigvis få hjælp, fortæller Sarah Iversen og nævner Anna Kristensen, Helena Elver, Kristina Jørgensen og Elma Halilcevic som nogle, hun søger hjælp hos.

»Jeg synes bare … jeg kan godt se det med, at så ser man nogle hårde kvinder, der gerne vil slås, og så bruger vi al fritiden på blomsterbindingen. Jeg synes selv, det er ret komisk. Og så synes jeg bare, det var legendarisk, det kom fra ham. Og de kommentarer de hver især havde skrevet var helt kanon. Det er god humor,« siger Iversen med henvis til blandt andre Niklas Landin og Henrik Møllgaard.

De stemplede begge hurtigt ind med et svar til landstræneren.

'Jeg bare 100 % ikke klar på det. Synes vi har klaret det fint med at hakke på Gidsels defensive bordtennisspil,« skrev Niklas Landin.

'Jeg spørger da ofte, om der ikke er nogen som vil lave origami eller hækle? Men vi har åbenbart et hold som tænder mere på bordtennis, brætspil og musikquiz. der er ikke altid plads til en moderne blød mand som Michael Bruun og mig,' lød det fra Henrik Møllgaard.

Men spørger man Sarah Iversen, siger hun med et glimt i øjet, at de da bare skal kaste sig ud i det.

Sarah Iversen synes, Nikolaj Jacobsens kommentar er 'legendarisk'. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg ville synes, det var helt genialt, hvis de prøvede. Måske en lille opfordring, det kunne være vi kunne sende en pakke med til dem som en challenge. Det kunne faktisk være meget sjovt lige at se,« siger Sarah Iversen.

Hun fortæller dog også, at de kreative pauser giver meget.

Typisk sidder spillerne i fællesrummet og det er vigtigt for dem også at kunne trække stikket sammen udenfor banen.

»Det giver en mulighed for at snakke om og tænke på andet end håndbold. Det fylder jo ret meget. Så er det dejligt at sidde og være fælles om noget andet. Jeg har også siddet nede i fællesrummet bare og hæklet. Der er også spil, det er bare hyggeligt at have et sted, man kan komme ud. Hvis der ikke er et fællesrum sker der jo det, at man typisk er meget på værelserne,« siger Sarah Iversen.