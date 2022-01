Mikkel Hansen fik masser af kroatisk 'kærlighed' lørdag aften i Budapest.

For før han drev gæk med det kroatiske forsvar som dirigent i den danske offensiv, var der masser af buhråb og kroatiske pibekoncerter i retningen af danskeren. Da han løb på banen ved spillerpræsentationen, overdøvede kroaternes buh'en de danske fans jubel.

»Jeg tror ikke, jeg har noget udestående med dem. Jeg ved ikke, om jeg har spillet nogle gode kampe mod dem. Det er altid en fornøjelse mod Balkan-lande, som har entusiastiske fans, der altid er der fra start til slut. Og det så vi mod Kroatien,« siger Mikkel Hansen.

Den intense stemning var kun med til at tænde ekstra op for ham og landsholdet.

Mikkel Hansen og Mathias Gidsel trak det længste strå sammen med resten af det danske landshold. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Mikkel Hansen og Mathias Gidsel trak det længste strå sammen med resten af det danske landshold. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Det tror jeg, det gør for os alle sammen. Det er klart, alle kampe med masser af tilskuere som her mod Kroatien – vi var nærmest på udebane – motiverer os ekstremt meget. Og det tror jeg også godt, man kunne se,« siger Hansen, der flere gange brølede sin jubel ud.

Og det var der god grund til. For da landstræner Nikolaj Jacobsen bragte 7-mod-6-spillet i aktion, brillerede Mikkel Hansen. Kroatien blev splittet ad.

»Det bliver en intens affære. Det har et fint hold og nogle dygtige spillere. Jeg tror ikke, vi forventede andet. Det var deres chance for at spille sig ind i turneringen,« siger han og fortsætter:

»Vi spiller 7-mod-6 næsten hvert angreb, og det fungerer rigtig fint. Vi spiller med god tålmodighed og spiller til rigtige gode chancer hvert evigt eneste gang. Så kan man ikke forlange mere,« lyder det fra Hansen.