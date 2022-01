Jeg begynder med en tilståelse.

Jeg troede, Danmark ville vinde over Kroatien uden nævneværdige problemer.

Men et decimeret kroatisk landshold havde gravet dybt og kom med voldsomme mængder aggressivitet, fysik og fighterånd.

Det gjorde det svært for de danske guldfavoritter, som kunne se Kroatien blive ved med at følge med på måltavlen i Papp Laszlo Budapest Arena.

Heldigvis for Nikolaj Jacobsen, så har Mikkel Hansen et dansk pas - for superstjernen reddede sit hold i anden halvleg.

Her tog han revanche for en tam indsats i de første 30 minutter og demonstrerede hele sit enorme offensive repertoire.

Landstræneren dikterede syv-mod-seks i angrebet, og her gjorde Mikkel Hansen fuldstændig, hvad der passede ham.

Han flåede det kroatiske forsvar fra hinanden efter behag. Det var ganske enkelt vildt imponerende og ren verdensklasse fra håndboldens mest kendte pandebånd.

Foto: Zsolt Szigetvary Vis mere Foto: Zsolt Szigetvary

Mikkel Hansen viste, at når han er i sit es, så er han fra en anden planet. Hans overblik, spilforståelse og skud er i en liga for sig selv - og det bar Danmark frem til en sejr på 27-25.

Så sad der nogen og undrede sig over, om Mikkel Hansen mon er tilpas skarp i de tætte kampe efter en sæson, hvor han har siddet uvant meget på bænken i Paris - ja, så gav han vist svar på tiltale lørdag aften.

Derfor er håndboldherrerne stadig på stensikker kurs mod semifinalerne, og det begynder at blive meget svært at forestille sig medaljekampe uden dansk deltagelse.

Der skal dog stadig justeres lidt på det danske spil, før de rammer topniveauet. Jeg savner at se mere kvalitet fra Rasmus Lauge i det danske angreb. Han har udfordringer i samspillet med Mikkel Hansen og Mathias Gidsel, og mand-mand-duellerne mangler også stadig noget power.

Og så er vi måske nødt til at begynde at stille spørgsmålet, om Danmark kan vinde EM uden Henrik Møllgaard som forsvarsstyrmand? Den erfarne Aalborg-spiller har været omdrejningspunktet i defensiven i de seneste år, men han er slidt og ser lige nu ud til at være et stykke fra topformen.

Derfor tyder meget på, at Nikolaj Jacobsen aktuelt foretrækker Magnus Saugstrup og Simon Hald i midtzonen - og spørgsmålet er, om den duo kan føre danskerne helt til tops. Det må i hvert fald være nogle af de tanker, som rumsterer i landstrænerens hoved.

Men hverken Rasmus Lauge eller Henrik Møllgaard er den største bekymring i den danske lejr.

Corona-smitten vælter stadig ind over de forskellige landshold til EM, og det virker utopisk at tro, at Hans Lindberg er den eneste dansker, der bliver ramt.

Derfor er det et totalt uforudsigeligt EM, hvor coronaen på et splitsekund kan ændre alt. Både for Danmark og de øvrige deltagere.