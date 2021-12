Hun har buldret afsted indtil videre ved årets VM.

For her har modstanderne haft mere end svært ved at stoppe Kathrine Heindahls skudarm. Mod både Tunesien og Congo har hun gjort sig bemærket ved adskillige mål.

»Jeg er tilfreds med, jeg udnytter de muligheder, jeg får og er fint koncentreret,« sagde Kathrine Heindahl med et stort smil.

Allerede ved optaktskampene inden VM scorede hun en del mål. I åbningskampen mod Tunesien scorede hun seks mål på ligeså mange forsøg, og mod Congo holdt hun sin statistik.

Kathrine Heindahl har scoret otte mål på otte forsøg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl har scoret otte mål på otte forsøg. Foto: Liselotte Sabroe

Der blev hun også noteret for to mål i anden halvleg på ligeså mange forsøg, og den gode start på mesterskabet er hun selvfølgelig glad for.

»Der har været kritikere, der måske har tvivlet på, hvor klar jeg er angrebsmæssigt, og det er bare rart at vise, det ikke er fordi, jeg ikke spiller håndbold ovre i Rusland, og jeg er, hvor jeg skal være.«

En af dem, der inden VM har været en smule nervøs for Kathrine Heindahl, er TV 2-eksperten Bent Nyegaard.

Med et glimt i øjet stak hun til ham i studiet forleden, og efter kampen mod Congo fik hun med et stort smil på læben også lige understreget, at hun vist har givet ham svar på tiltale.

»Det er klart, jeg har haft en måned i Rusland, hvor jeg ikke var ret meget på banen. Men man kan stadig holde sig sindssygt skarp, og noget af det jeg har arbejdet på er at træne godt og mere fysisk, når man ikke spiller så mange kampe. Det stiller mig med et endnu større energioverskud, end jeg måske har haft de seneste par mesterskaber,« sagde Kathrine Heindahl og fortsatte:

»For mig føler jeg, det har været en sindssygt god optakt, og jeg træner stadig mod nogle af de bedste individualister hver dag i Moskva, og det kan jeg godt mærke. Jeg er vant til at skyde på gode keepere. Jeg har aldrig været nervøs for, om jeg var klar, og det fortalte jeg også Bent,« smilede Heindahl.

Efter denne sæson skifter hun det russiske ud med Team Esbjerg, men inden den igen står på klubhåndbold, skal VM selvsagt spilles færdigt. Danmark er videre til mellemrunden, og i den sidste gruppekamp møder landsholdet Sydkorea i en direkte duel om at blive nummer et i gruppen og tage fuld pointhøst med over.

»Det stiller igen mega store krav til vores koncentration. Alt det Sydkorea gør er så indøvet, og de har sindssygt mange kombinationer. De har trænet det til døde. De er sindssygt hurtige på fødderne, så det stiller et stort krav til, at vi hele tiden er i boldside, og hele tiden er opmærksomme. VM starter nok for alvor mod Sydkorea.«