Danmark vandt uden problemer med 33-18 over Congo i den anden kamp ved VM i Spanien.

Helt som forventet var Congo ikke i nærheden af at kunne matche danskerne, der var overlegne i alle spillets facetter.

Dermed er Danmark nu klar til mellemrunden, men først mangler mandagens sidste gruppekamp mod Sydkorea.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

Toft entrerede banen efter pausen og fik hele anden halvleg mellem stængerne. Her viste hun prøver på sit tårnhøje niveau, men det er først senere i turneringen, vi skal bruge magi fra landsholdets erfarne stjerne.

Congos skytter holder på ingen måde et skræmmende højt niveau. Men det skal ikke skygge for Althea Reinhardts fremragende indsats. Det danske andetvalg åbnede kampen i kassen, og hun var varmere end en congolesisk sommerdag. De afrikanske spillere kommer til at gå rundt med en gevaldig hovedpine i de kommende dage for at prøve at forstå, hvad det lige var, der skete i det danske mål. Ganske enkelt imponerende af Reinhardt.

Anne Mette Hansen er set bedre i forsvarsspillet, hvor hun også fik raget to udvisninger til sig. I angrebet var det dog godkendt fra venstre backen, som nettede tre gange.

Fløjen fra Herning-Ikast Håndbold fik lov at spurte op og ned ad banen i hele anden halvleg, og det blev til to scoringer på to forsøg.

Flere af de congolesiske spillere vågner formentlig med blå mærker efter at have været i karambolage med brølstærke Heindahl. Der var et par skønhedsfejl i forsvaret, men i angrebet var hun sikkerheden selv.

Jørgensen fik vist prøver på sine evner i angrebet, hvor hun kom på måltavlen tre gange, mens indsatsen i forsvaret godt kunne have været bedre.

Generalen i den danske defensiv er set i en mere frygtindgydende udgave. Congo kom frem til for mange store chancer, når man tænker på holdets beskedne kvalitet. Og det skyldtes blandt andet, at Haugsted ikke helt ramte sit topniveau. Derudover manglede Viborg-spilleren også skarphed i kontraspillet, hvor hverken overblikket eller skuddene sad i skabet.

Endnu en god kamp fra Burgaard, der er kommet rigtig godt fra land ved dette VM. Hendes angrebsspil ser skarpt ud - nu mangler vi bare at få testet det af mod dygtigere modstandere.

Nolsøe førte an i den danske kontramaskine i første halvleg, og fløjspilleren var i hopla. Seks mål på seks forsøg er bare bundsolidt, og derfor kunne hun sidde med et tilfreds smil på læberne og hvile benene i de sidste 30 minutter, hvor hun sad på bænken.

Matchet med de fysisk stærke congolesere virkede til at passe Tranborg godt. Hun kunne spille med musklerne - og gjorde det klogt. Samtidig var den høje højre back skarp i angrebet, hvor hun viste prøver på sin skudstyrke fra distancen, men også var flittig med målgivende afleveringer.

Den unge bagspiller fik sin slutrundedebut efter en hektisk optakt, hvor hun er hastet til Spanien for at afløse en skadet Mia Rej. Michala Møller fik ikke ligefrem sat et kæmpe stort aftryk på kampen, men hun gjorde det ganske fornuftigt og fik også sat en enkelt scoring i mål.

Hurtige Højlund havde mange dueller mod Congos forsvar, og de rappe fødder var en kilde til evig uro. Der manglede dog den sidste skarphed hos Højlund, som kun nettede én gang på tre afslutninger.

Stregspilleren leverede ikke en kamp til historiebøgerne. Rikke Iversen lavede ganske enkelt for mange fejl i begge ender af banen og brændte for meget.

Højre fløjen fik hele anden halvleg på banen, og her blev det til en enkelt scoring. Lad os kalde det en stille og rolig dag på kontoret og så videre i teksten.

Playmakeren fik lov at starte på banen, og her satte hun det danske angrebsspil godt op. Simone Petersen har et klogt håndboldhoved, og det kunne Congos defensiv ikke matche.

To skud og to mål blev resultatet af aftenens anstrengelser for Trine Østergaard. Det var en bedre indsats, end vi så det i åbningskampen mod Tunesien, så lad os håbe, at den udvikling fortsætter.

En noget nær perfekt kamp for Jesper Jensen. Spillerne evnede at holde koncentrationen til et godt stykke inde i anden halvleg, hvilket i sig selv er en svær opgave, når modstanderen er så svag. Samtidig undgik danskerne flere skader, og landstræneren fik fordelt spilletiden godt mellem sine udvalgte.