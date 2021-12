Der var aldrig tvivl om den danske sejr over Congo. Den største spænding lå egentlig i, hvor stor den ville blive.

Mens Althea Reinhardt i første halvleg leverede den ene redning efter den anden i det danske mål, tordnede Jesper Jensens mandskab kuglen i kassen gang på gang i modsatte ende. I anden halvleg lukkede Sandra Toft også godt af ved flere lejligheder, mens de danske angreb bare fortsatte.

Sejren var aldrig i nærheden af at være i fare, og da hornet til sidst lød, stod der 33-18 på måltavlen i dansk favør.

Det betyder ikke blot endnu en storsejr ved VM men også, at Danmark er videre til mellemrunden.

At VM er blevet udvidet til 32 hold, bliver diskuteret flittigt. For er det en tåbelig idé, som der ikke er niveau til? Det kommer i hvert fald til at se vanvittigt ud på pointtavlen af og til, hvilket var tilfældet ved flere kampe fredag, og det var da også sigende, at der skulle gå næsten 10 minutter, før Congo scorede i første halvleg mod Danmark, der bare buldrede afsted.

Det var til tider decideret pinligt at se på fra congoleserne, og så kan man sige, at det er da fedt med endnu en dansk sejr, men det var også mod en modstander på virkelig lavt niveau. Beslutningen om at udvide VM deler nok vandene og er også noget, der bliver talt en del om under kampene.

Hun stak med det samme fingrene i ørerne, og man forstod hende godt. Anne Mette Hansen havde ikke lyst til at høre det, da Josephine Nkou røg i gulvet efter et sammenstød og skreg af smerte. Det må have været et ubehageligt deja-vu til torsdagens kamp, hvor det samme skete for Danmarks Mia Rej, der som bekendt måtte udgå af VM med en ledbåndsskade.

De skrig af smerte bliver, som landsholdsspillerne også selv har sagt, aldrig rare at høre på, og nu er det anden danske kamp i træk, de har været ude for det.

Der var fra første fløjt nul procent tvivl om udfaldet af kampen, og Danmark spillede sig uden problemer videre til mellemrunden.

Nu skal Jesper Jensens mandskab – selvfølgelig – bare gå benhårdt efter sejren over Sydkorea. Ikke bare fordi, det er en kamp, de gerne skal vinde. Men det betyder også, at danskerne i så fald tager fire point med over i mellemrunden og dermed giver sig selv et stærkt udgangspunkt for også at gå videre herfra.

Noget, danskerne allerede kan begynde at kigge på, er forsvarsspillet. Congo kom alligevel frem til en del chancer, og selvom Danmark vandt stort, var det blandt andet takket være en del redninger fra de danske målvogtere.