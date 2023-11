Den tidligere landsholdsstjerne Josephine Touray har fået nyt job.

Hun er nemlig blevet direktør for Hej Fonden, oplyser fonden selv i et opslag på Instagram.

'Vi har fået en ny spiller på Hej-holdet (...). Vi er så stolte af at have hende på vores hold. Tag rigtig godt imod hende,' lyder det i opslaget.

Også Josephine Touray har delt nyheden i en story med ordene 'nyt job til mig'.

Fonden er startet af landsholdsspilleren Mikkel Hansen. Den hed tidligere 'Mikkel mod mobning' og er – som navnet antyder – en organisation, der prøver at bekæmpe mobning.

Ud over Mie Højlund og Mikkel Hansen er Mathias Gidsel også ambassadør.

Førstnævnte har tidligere fortalt, hvorfor hun hurtigt takkede ja til opgaven.

»Mobning er virkelig et emne, jeg engagerer mig sindssygt meget i. Jeg synes ikke, nogen overhovedet skal opleve det,« har Mie Højlund sagt til B.T.



Den i dag 44-årige Josephine Touray har også været en del af FANDT – Football for a new tomorrow.

Organisationen arbejder for at 'skabe livsvilkår for børn og unge i udviklingslande' og bruger sporten som afsæt for at gøre det.

Touray var i sin aktive karriere med til at vinde OL-guld i 2004, EM-guld i 2002 og EM-sølv i 2004.

