For nylig udtog håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen sin trup til træningsturneringen Golden League.

Men udtagelsen af fløjspilleren Emil Jakobsen fik Joachim Boldsen op i det røde felt. TV3 Sport-kommentatoren kaldte udtagelsen for »fuldstændig sindssyg«, fordi Emil Jakobsen bruger meget tid på bænken i sin klub, og derfor »pisser man på de andre« ikke udtagne spillere, såsom Magnus Bramming og Casper U. Mortensen.

Den kritik gik da heller ikke forbi landstræner Nikolaj Jacobsen.

»Boldsen har lige så lidt at skulle have sagt i dansk håndbold som den skraldespand, der står oppe i Aalborghallen,« var Nikolaj Jacobsen modsvar til kritikken i Ekstra Bladet.

Nikolaj Jacobsen er landstræner for det danske herrelandshold i håndbold. Men hans nylige udtagelse af landsholdstruppen til træningsturneringen Golden League har fået skarp kritik af TV3s håndboldkommentator Joachim Boldsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nikolaj Jacobsen er landstræner for det danske herrelandshold i håndbold. Men hans nylige udtagelse af landsholdstruppen til træningsturneringen Golden League har fået skarp kritik af TV3s håndboldkommentator Joachim Boldsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Joachim skal efterhånden lære, synes jeg, at snakke pænt om andre mennesker. Når han kan det, kan han komme med en kritik, hvis han vil det.«

Men det modsvar er ikke blevet taget godt imod af Joachim Boldsen. Det fortæller den tidligere håndboldspiller selv til B.T.

Han mener nemlig, at Nikolaj Jacobsen undgår at forholde sig til den egentlige kritik om udtagelsen af Emil Jakobsen.

»Han skal jo helst reagere på det, jeg ville bare gerne have, han reagerede på kritikken, altså reelt det jeg sagde, og ikke hvordan jeg sagde det,« siger Joachim Boldsen.

Han er dog ikke sen til at påpege, at håndboldlandstræneren kalder ham en skraldespand, før han beder ham snakke pænt om andre.

»Han behøver slet ikke være enig, og det er han tydeligvis ikke, men jeg vil stadig have lov til at komme med min holdning, og det har jeg, om han sammenligner mig med en skraldespand eller hvad fanden, han sammenligner mig med,« siger Joachim Boldsen og fortsætter:

»Men så skal man lige huske: Hvad er det, du lige har sagt om mit sprogbrug? Så er det måske ikke det smarteste at sammenligne mig med en skraldespand. Men det preller rimelig meget af på mig.«

TV3-håndboldkommentatoren indrømmer gerne, at han fik fremlagt sin egen kritik af udtagelsen af Emil Jakobsen på både mere og mindre sobre måder.

23-årige Emil Jakobsen er fløjspiller og for nyligt blev han udtaget af Nikolaj Jacobsen til herrelandsholdets Golden Leauge-trup. En beslutning, som håndboldekspert Joachim Boldsen kritiserede i skarpe vendinger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 23-årige Emil Jakobsen er fløjspiller og for nyligt blev han udtaget af Nikolaj Jacobsen til herrelandsholdets Golden Leauge-trup. En beslutning, som håndboldekspert Joachim Boldsen kritiserede i skarpe vendinger. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man skal sætte sig ned og se udsendelsen og se, hvad det er, jeg siger. Det er helt korrekt, at jeg siger, at det er at pisse på folk, men hvis man spoler bare lige lidt tilbage, så siger jeg også, at det er mangel på respekt over for de her mennesker. Så kan det være fuldstændig ligegyldigt hvad for et ord, du bruger, essensen er den samme,« mener Joachim Boldsen.

Ikke mindst understreger han, at Nikolaj Jacobsen selv har fungeret som håndboldekspert.

»Det sjove i det her er, at Nikolaj har jeg jo stået med i TV 2-studiet i mange år, der var han også ansat til at komme med holdninger, så det er jo ikke helt fremmed for ham,« siger Joachim Boldsen med et glimt i øjet.

»Jeg er ligeglad med, hvad han synes om, hvordan jeg taler. Jeg er ret sikker på, jeg også har set ham sige nogle ret grimme ting undervejs, så det behøver vi ikke rode os ud i,« slutter håndboldkommentatoren.