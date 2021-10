Den tidligere håndboldstjerne Joachim Boldsen retter skarp kritik af landstræner Nikolaj Jacobsen.

For efter at have udtaget truppen til de forestående landskampe ved Golden League-stævnet i november er der særligt én udtagelse, der har skabt utilfredshed hos den tidligere landsholdsspiller.

Udtagelsen af fløjspilleren Emil Jakobsen er nemlig helt hen i vejret, udtalte TV3 Sport-kommentatoren i onsdagens Champions League-optakt.

»Jeg kan på ingen måde se begrundelsen for, hvorfor han er udtaget. Han spiller slet ikke i Flensburg-Handewitt,« lød det fra den 43-årige håndboldkommentator, der herefter tilføjede:

»Hvordan skal man som landstræner kunne forsvare det over for spillere som Magnus Bramming og Casper U. Mortensen? Emil er fremtidens mand, ja, men det er ikke det, der er meningen med denne her turnering.«

Den danske landstræner udtog i sidste uge sin trup til kampene i Norge som forberedelse til EM i januar, og her er flere store stjerner som Mikkel Hansen, Lasse Svan Hansen og Niklas Landin blevet sparet.

Men det skyldes et tæt kampprogram i spillernes klubber, hvor de stort set spiller hele tiden. Noget, som ikke gør sig gældende hos Emil Jakobsen, der har haft mere end svært ved at få spilletid efter skiftet til tysk håndbold.

Og det er noget, som Joachim Boldsen i den grad har bidt mærke i.

»Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt at tage ham med. Han bliver fremtidens mand på landsholdet, men han skal spille kontinuerligt. Du kan ikke bare tage ham med for at give ham kamptræning. Så pisser man på de andre,« forklarede han i CL-studiet og fortsatte:

»Hvad er begrundelsen? Hvordan skal man forklare de andre spillere, at de ikke er med? Jeg kan ikke forstå det.«

Danmark deltager i Golden League-stævnet i starten af november, hvor modstanderne hedder Norge (4. november), Frankrig (6. november) og Holland (7. november).

Du kan se hele truppen herunder:

Målvogtere: Kevin Møller, Jannick Green og Emil Nielsen.

Fløjspillere: Magnus Landin, Emil Jakobsen, Johan Hansen og Patrick Wiesmach.

Stregspillere: Simon Hald, Magnus Saugstrup og René Antonsen.

Bagspillere: Jacob Holm, Lasse Andersson, Rasmus Lauge, Michael Damgaard, Niclas Kirkeløkke, Aaron Mensing, Simon Pytlick, Mathias Gidsel og Jacob Lassen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nikolaj Jacobsen.