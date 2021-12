VM-turneringen startede som lidt af et chok for Danmark, da Mia Rej måtte forlade lejren i Spanien med en knæskade.

Det betød, at Mie Højlund i højere grad skulle tage pladsen som playmaker, men fredag måtte Jesper Jensen så undvære Odense-stjernen på grund af en flænge under foden.

Og selvom det umiddelbart ikke ser ud til at være en slem skade, så havde den danske landstræner meget gerne været det foruden.

»Det bekymrer mig altid lidt. Jeg vil altid gerne have alle til rådighed, og da Rej (Mia, red.) ryger ud, er jeg enormt trist både på et personligt plan, fordi det er trist for Mia, men også er et stort slag for os. Det synes jeg, vi er kommet igennem, og så er det klart, at når Højlund også ryger i en kamp, så bliver det lidt presset,« siger han til B.T.

Jesper Jensen regner med, at Mie Højlund er klar til opgøret mod Tyskland, men intet er endnu sikkert. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Jensen regner med, at Mie Højlund er klar til opgøret mod Tyskland, men intet er endnu sikkert. Foto: Liselotte Sabroe

Mie Højlund var storspillende mod både Sydkorea og Ungarn, men efter kampen mod ungarerne opdagede den 24-årige bagspiller en flænge under foden, der betød, at hun måtte blive hjemme på hotellet under fredagens mellemrundekamp mod Tjekkiet.

Man var nemlig bange for, at der ville gå infektion i såret og bestemte sig derfor for at lade hende sidde over.

Men selvom det umiddelbart ser ud til, at Mie Højlund nu kan træde ind i kamptruppen igen, så er hun fortsat lidt et spørgsmålstegn, erkender Jesper Jensen.

»Det er da irriterende for både os og for Mie, og det kommer helt sikkert til at trække med ind igennem turneringen og er noget, vi hele tiden skal holde øje med og vurdere på. Men vi er ret komfortable, og så skal vi teste det af i morgen for at se, hvordan det fungerer. Men umiddelbart så er vores fysioterapeut og vores læge relativt trygge ved det.«

Så du regner med, at hun kan starte inde mod Tyskland?

»Det må vi vurdere under opvarmningen i morgen. Det kan også være, at vi skyder det to dage mere, hvis det nu viser sig, at det trækker lidt eller noget. Der er også nogle smerter, som Mie skal kunne holde til, men der er jeg rimelig rolig. Hun er ret cool.«

Både Danmark og Tyskland er allerede klar til kvartfinalen, men skal søndag ud i en direkte duel om førstepladsen i gruppen.