Normalt ville man forbinde det at spille sig videre i en turnering med kæmpe jubelbrøl på tv, highfives og store smil.

Og det danske landshold var da også mere end glade for at være videre ved VM, men kvartfinalepladsen kom i den grad i hus på noget atypisk maner fredag eftermiddag.

For i stedet for selv at være på banen og brage den hjem, kom Danmark videre, mens de var på deres hotel i Barcelona.

»Jeg sad og spiste frokost. så var det sådan lidt 'nå, vi er i kvartfinalen'. Så klappede vi hinanden på skulderen, og så var det videre,« sagde Anne Mette Hansen, der ikke selv fulgte med i opgøret mellem Sydkorea og Tyskland som sidstnævnte vandt.

Og hun syntes da også, det var lidt af et antiklimaks at gå videre på den måde.

»Det er lidt underligt. Det er første gang, jeg har prøvet, at vi efter én gruppekamp (i mellemrunden, red.) er i kvartfinalen. Det er jo mega fedt, og så kan vi bare rette ind efter sidste kamp,« sagde Anne Mette Hansen der dog alligevel smilede stort efter sejren på 29-14 over Tjekkiet.

Mens hun havde en lidt mere afdæmpet reaktion, da den tidlige kamp blev fløjtet af, kom der lidt mere lyd fra værelset hos Kathrine Heindahl og Louise Burgaard.

»Det er jo dejligt. Vi havde et lille jubelbrøl, Bur og jeg, da tyskerne vinder. Det er mega fedt. Men vi er alle meget bevidste om, vi gerne vil have førstepladsen,« sagde Kathrine Heindahl, der tilføjede, at de faktisk tog en lur på værelset til omkring 16.30, mens kampen blev spillet og derfor måtte se resultatet på livescore.

De danske spillere efter VM kampen mellem Danmark-Tjekkiet i Granollers, fredag den 10 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere efter VM kampen mellem Danmark-Tjekkiet i Granollers, fredag den 10 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Faktisk var der en stor del af spillerne, der slet ikke så kampen, og det samme gjorde sig gældende for Sandra Toft.

»Vi lå jo nærmest og sov, da det skete. Jeg vågnede dog, da der var pause. Det er specielt, og jeg er ikke vant til, vi så tidligt er sikre på at gå videre, når vi er afsted til slutrunder. Det er dejligt med den ro,« sagde Sandra Toft med et stort smil og tilføjede:

»Vi er nået rigtig langt. Vi plejer at have kniven for struben, og vi skal vinde mod alle mulige gode lande, så vi er nået rigtig langt. Også på kort tid. Det er en fornøjelse at spille på det her hold,« sagde målvogteren, der også blev kåret til kampens spiller.

Danmark møder Tyskland søndag aften i en direkte duel om førstepladsen i puljen. Modstanderen i kvartfinalen bliver enten Spanien eller Brasilien.