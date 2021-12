Danmark er videre til kvartfinalen. Den sætning kunne vi skrive, allerede inden kampen startede, for det sørgede tyskerne for med en sjer over Sydkorea.

Det betød dog ikke, at dagens kamp var ligegyldig. For danskerne skulle stadig spille for at blive nummer et i puljen, da det har betydning for, hvem de møder senere i turneringen.

Starten af kampen var altså skidt for danskerne, der ikke kunne få det til at spille i angrebet. Alt for mange fejl og alt for mange afbrændere i den uskønne affære, hvor heller ikke tjekkerne leverede noget prangende. En kombination af det og mange flotte redninger fra Sandra Toft betød dog, at Jesper Jensens mandskab førte med tre ved pausen.

I anden halvleg blev det langt, langt bedre, Tjekkiet blev fuldstændig møre, og fanden tog ved Danmark, som kørte kampen sikkert hjem med en sejr på 29-14.

Vi er i den grad blevet snydt for sportsligt drama ved årets slutrunde. Landsholdet har vundet de første fem kampe nærmest uden problemer, og allerede inden dagens duel mod Tjekkiet, kom Danmark i kvartfinalen - uden at spille.

Og hvem skal vi så møde her? Det kommer an på, hvor Jesper Jensens mandskab slutter. På første- eller andenpladsen.

Det har ikke kun betydning for, hvem landsholdet møder i næste runde men også for hvem en eventuel semifinalemodstander bliver. I næste runde skal Danmark enten vinde over Spanien eller Brasilien for at komme i semifinalen.

Der tales på pressepladserne om fordelen ved, det bliver sidstnævnte, fordi det altid kan være sværere at møde værtsnationen. Men mon ikke Danmark bare går efter at gøre rent bord for at holde den gode stime.

Danmark er ganske vist ikke på hjemmebane, men det var alligevel en snert af den følelse, man sad med under kampen.

For et kig på tribunerne viste, at der stille og roligt er kommet flere og flere klædt i rødt og hvidt i det spanske.

Og de kunne høres fredag aften, hvor en gruppe på den ene langside havde beklædt flere rækværk med Dannebrog, ligesom de også havde en slags tromme med, som blev brugt flittigt hele kampen igennem.

Lad det da endelig fortsætte. De danske spillere har også tidligere italesat, hvor meget det betyder med opbakningen.

Søndag venter der en gruppefinale mod Tyskland, der ligesom danskerne allerede er sikre på at gå videre. Vinder danskerne den, slutter Jesper Jensens mandskab som nummer et i puljen.

Men de skal simpelthen have rettet op på de mange fejl, der var i første halvleg. 'Heldigvis' skete de ikke i den mest betydningsfulde kamp i og med, kampen mod Tyskland stadig ville blive den helt gruppe-afgørende uanset hvad, men de kan umuligt være tilfredse med spillet i første halvleg.

Til gengæld kan Jesper Jensen endnu engang klappe i hænderne over sin målmandsduo. Sidst var det Althea Reinhardt, der var fremragende, og fredag aften var det så Sandra Toft. Det storspil må de gerne holde godt fast i resten af turneringen.