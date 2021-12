Præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund, Hassan Moustafa, lavede en graverende fejl søndag aften.

Her udråbte han nemlig Danmark til sølvvindere ved VM i Spanien, selvom Jesper Jensens håndboldlandshold var blevet nummer tre.

Og den usædvanlige episode var hovedrystende. Det mener den tidligere håndboldspiller Trine Nielsen.

»Det er decideret trist, at chefen for det hele ikke kan huske resultatet. Han er i forvejen udskældt, og så kan han ikke huske et resultat, som han lige har set. Han skulle ikke huske et resultat fra første runde,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Han er meget fraværende, og det er tåkrummende at se chefen sådan der. Han bliver endda rettet undervejs, men vælger alligevel ikke at rette sig selv.«

41-årige Trine Nielsen understreger, at alle selvfølgelig kan lave en fejl. Men hun mener samtidig, at Hassan Moustafas reaktion siger meget om ham.

»Hele hallen råber og buher af ham, og han bliver ved med at være fraværende. Det viser, at han er vant til at blive eksempelvis buhet af. Men hans ry er naturligvis heller ikke det bedste i håndboldverdenen.«

Den nuværende håndboldekspert på TV3 Sport kalder afslutningsvis fejlen for virkelig dum. Og så mener Trine Nielsen, at Hassan Moustafa ikke er den rigtige mand til at sidde på magten.

Den tidligere danske landsholdsspiller gav ligeledes sin mening til kende søndag aften på Twitter. Her holdt hun sig heller ikke tilbage.

'Dr. Hassan Moustafa understreger lige i sin afslutningstale, at han er helt væk. Han har været i hallen og set finalen (skulle man tro) – og konstaterer så i talen, at Norge blev nummer 1, Danmark blev nummer 2 og Frankrig nummer 3 … og gentog endda sig selv, da han blev rettet. Det er HÅBLØST!!' var de helt præcise ord.