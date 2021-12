Den levende tennislegende Rafael Nadal har mandag delt en kedelig nyhed med sine fans. Han har covid-19.

Tennisstjernen blev nemlig testet positiv for corona, da han landede i Spanien efter en turnering i Abu Dahbi, og er nu syg med covid-19. Det skriver Daily Mail.

Og Rafael Nadal skriver på Twitter, at han ikke har det specielt godt i øjeblikket.

'Jeg har nogle ubehagelige momenter, men jeg håber, at jeg vil forbedre mig stille og roligt. Jeg er nu isoleret i mit hjem, og jeg har været i kontakt med alle, som jeg har været tæt på.'

35-årige Rafael Nadal. Foto: CHRISTOPHER PIKE Vis mere 35-årige Rafael Nadal. Foto: CHRISTOPHER PIKE

Den 35-årige spanier fortæller videre, at han er blevet testet positiv i en pcr-test. Og så ved han ikke helt, hvordan fremtiden ser ud.

'Som et resultat af situationen vil jeg have fuld fleksibilitet i min turneringskalender, og jeg vil analysere mine muligheder i takt med min udvikling fra sygdommen.'

Rafael Nadal lover afsluttende alle sine mange fans verden over, at han vil holde dem opdateret på, hvad der kommer til at ske.

Dermed er det på nuværende tidspunkt meget usikkert, om tennisstjernen kommer til start i næste måned, når sæsonens første grand slam – Australian Open – skal spilles i Melbourne.

Den positive test kommer på et skidt tidspunkt for Rafael Nadal. Han var således lige kommet tilbage efter en lang skadespause i Abu Dhabi.

Nu må han igen sidde på sidelinjen ufrivilligt.