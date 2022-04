Fra tre-ludere-og-en-lommetyv til Mikkel Hansen, Niklas Landin og en alt for lille kæmpearena.

Til Aalborg HSHs – det senere Aalborg Håndbold – første kamp mod Skjern var der 341 mennesker på lægterne i Stadionhallen, der nærmest symbolsk er placeret i skyggen af Aalborg Stadion.

HSH startede i den bedste række, fordi man overtog landsbyklubben Vadums licens. Vadum er en flække på godt 2.000 indbyggere, ti kilometer nord for Aalborg, hvis hovedgade, Ellehammervej, forbinder FDF Huset med Flyvestation Aalborg.

Klubben, der over tyve år senere har hevet Mikkel Hansen, Niklas Landin, Aron Palmarsson og mange flere ind i folden, opstod fordi skidt og kanel fra Aalborg-området havde forsøgt sig i den bedste danske håndboldrække i 90erne.

Men i maj 2000 kom det frem at to klubber – Vadum og KFUM – havde lagt sig sammen. Fra 1. juni havde Aalborg HSH en sports- og marketingschef i den nyoprettede fusion.

Det blev den tidligere træner og spiller i Vadum, Jan Larsen, der blev leder af foretagendet – udpeget af formand i Vadum, Eigil B. Christensen, den senere ejer og storinvestor.

Larsen havde en fortid som sælger for Nestlé, hvor han solgte babymos, Nescafé, Kit Kat og Lion Bars. og dermed var et parløb i dansk topidræt dannet med effekt som Niels Christian Holmstrøm og Flemming Østergaard. Men uden luftkasteller.

Inden håret blev gråt, og Aalborg Håndbold blev en mastodont: Rigmanden Eigild B. Christensen tjente sine penge på virksomheden Color Print ved Vadum og gik siden ind i håndboldklubben. Foto: JESPER VOLDGÅRD

I 90erne havde Aalborg KFUM, Aalborg HK, Brønderslev og Vadum alle været i den bedste række uden langvarig effekt.

Milliardæren Eigil Christensen, der tjente sine penge på Color Print, stod selv med sin frue, Sonja, og smurte håndmadder til sponsorerne i Vadumhallen.

I KFUM sad Jan B. Nielsen i bestyrelsen og tænkte: ‘Det kan ikke være rigtigt’. Han blev derfor en del af den arbejdsgruppe, der etablerede Aalborg HSH. I dag sidder han stadig i bestyrelsen for Aalborg Håndbold.

»Det var det eneste rigtige,« siger han i dag om ægteskabet. Han er pavestolt over den udvikling, som klubben har taget og siger, det ikke kunne være sket uden Eigil Christensen og Jan Larsen.

Straffekast på Aalborg Håndbolds første hjemmebane i 2002. Christian Bach tager sig af det med Skjerns anfører – og senere Aalborg-træner – Jesper Jensen i baggrunden. Foto: HENNING BAGGER

»Jan er en gudsbenået sælger og en nærigrøv af dimensioner,« siger Jan B. Nielsen med et grin om navnebroren, der også havde været træner i KFUM.

Men heller ikke dér var hverken midler eller muskler til at blive håndboldstormagt.

»Min kone, Birgitte, måtte stille min sportstaske ved vejen, så jeg kunne tage den i forbifarten, når jeg kom hjem fra arbejde og skulle til håndbold,« har Jan Larsen tidligere fortalt.

Trods fusionen og de lidt større muskler end før, var det en alt andet end glamourøs start i HSH.

Den norske venstrefløj Håvard Tvedten spillede i Aalborg over to omgange og er blandt klubbens største legender. Foto: Henning Bagger

»Vi blev etableret på tanken om noget stabilitet og erkendelsen: ‘Vi kommer nok ikke til at vinde DM de første år,’ – men vi skulle for Guds skyld ikke rykke ned,« siger Larsen i dag, hvor kontoret hedder Gigantium.

Ud over de få tilskuere i Stadionhallen, havde Jan Larsen ikke engang en computer. Han startede med at male sit eget kontor i hjørnet af KFUM-hallen i Aalborg.

Herefter hev han telefonbogen frem, og så ringede han ellers sponsorerne hjem.

Blandt profilerne på holdet var playmakeren med underhåndsdunderet, Jesper Koch, og stregkæmpen med det lave tyngdepunkt, Bo Pedersen.

De blev suppleret af blandt andre to norske profiler, den rødhårede bagspiller Børge Lund og fløjen med de lyse reflekser, Håvard Tvedten.

Den foreløbige kulmination for fusionsklubben fra Vadum og Aalborg KFUM: Aalborg HSH møder mastodonterne Kolding IF i semifinalerne i 2003 – her Claus Flensburg i duel med den norske landholdsspiller Børge Lund fra Aalborg. Foto: Claus Fisker

Højdepunktet for fusionen kom, da de rødsorte nåede DM-semifinalerne efter tre sæsoner i landets bedste række. Men der måtte de strække gevær mod de etablerede dynastier, KIF Kolding, der bookede billet til finalen i 2003.

Det var ikke nemt at være den nye dreng i klassen, men ægteskabet mellem Vadum og KFUM var trods alt mere langtidsholdbart end de hidtidige.

Alligevel var der noget, som Aalborg HSH ikke kunne byde trods. Boesen – både far og søn – i Kolding, GOG i Gudme og Thygesen i Skjern.

Nu kigger de alle op – op nordpå – til Aalborg. Og op til deres resultater, hvor de har seks DM-titler siden 2010 – og på vej mod den syvende.

Men først skulle de giftes med en anden mastodont – men det viste sig i stedet, de endte i seng med fjenden.

