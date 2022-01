Det var et corona-chok af de helt store, der mandag ramte den danske EM-trup.

For her blev landsholdsmålmand Jannick Green nemlig testet positiv for coronavirus efter at have fået foretaget en PCR-test.

Og derfor er der da også lige nu nervøse rystelser i den danske EM-lejr, siger sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Henriksen, til TV 2 Sport:

»Vi er aldrig rolige, før vi har været sammen i en lukket boble i lang tid. Selvfølgelig er min frygt, at der popper flere op de kommende dage, og så skal vi tage og kigge endnu mere alvorligt på, hvad vi gør.«

Foto: Claus Bech

Mandagens positive test er da også en særdeles skidt nyhed så tæt på slutrunden for det danske landshold, mener B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

»Det er stærkt bekymrende. Det er præcis det, som Nikolaj Jacobsen frygtede. Det skaber en kæmpe usikkerhed i truppen,« sagde han mandag og fortsatte:

»Det er Nicklas Landin, som er den altafgørende målmand for Danmark, så det er sportsligt overskueligt. Men hvis smitten får fat på landsholdet, kan det få fatale konsekvenser for EM.«

33-årige Jannick Green er efter at være blevet smittet med coronavirus gået i isolation, oplyser DHF.

Forbundet skriver videre, at det er for tidligt at spå om, hvad det positive testsvar kommer til at betyde for Jannick Greens deltagelse ved EM, som begynder om ni dage i Ungarn og Slovakiet.

Sikkert er det dog, at den danske målvogter ikke er med i Danmarks to træningskampe mod Norge, der spilles henholdsvis 6. og 8. januar.