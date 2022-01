Et billede med fodboldstjernen Lionel Messi har fået massiv opmærksomhed. Og desværre er det ikke på den gode måde.

For da den argentinske dj Fer Palacio i sidste uge fik taget et billede med PSG-spilleren, havde han nok ikke regnet med, det ville ende med tilsvininger. Men det er, hvad han har fået.

Årsagen er, at det forleden kom frem, at Lionel Messi er blevet testet positiv for coronavirus.

Det har hurtigt startet en masse spekulationer i forhold til smittekilden, og pilen har blandt andet peget på en stor fest, Messi deltog i sammen med sin kone, Antonela.

Det var også ved den fest, at Fer Palacio fik taget et billede med superstjernen, og det har fået mange til at tro, det er ham, der har smittet Messi med coronavirus.

»Jeg vågnede bare til en masse beskeder, og jeg er blevet en trend på Twitter, fordi Messi er testet positiv for corona. De tror, det er mig, der har smittet ham. Der er nogle, der har kaldt mig 'morder'. Det er rigtig grimme beskeder,« fortæller argentineren til Marca.

Ifølge mediet skyldes en del af beskederne, at dj'en angivelig for kort tid siden var i isolation, inden han poserede med den verdensberømte fodboldstjerne.

Dog 'kun' som nærkontakt, og derfor kunne han efter endt isolation tage til den omtalte fest.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

Det har været så voldsomt med beskederne, at han har delt resultatet fra en coronatest på Twitter.

'Jeg blev testet, fordi jeg skulle rejse til Uruguay, og jeg har ikke corona,' fortæller han om det screenshot, han har delt med sine mange følgere, der viser, at han er testet negativ.

Lionel Messi er ikke den eneste fra PSG, der lige nu er ramt af coronavirus. Det samme gælder Juan Bernat, Sergio Rico og Nathan Bitumazala. Alle fire er lige nu i isolation, og de kæmper nu mod tiden til at blive klar til den første ligakamp i 2022.

Den bliver spillet 9. januar, hvor Lyon venter i Ligue 1, som PSG fører.