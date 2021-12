Alle, der så Danmarks VM-kamp mod Tunesien, vil huske Mia Rejs hjerteskærende skrig i en rum tid.

Den danske playmaker måtte rejse hjem fra Spanien med en skade i ledbåndet i højre knæ. Men nu er der godt nyt.

Odense-profilen har nemlig givet en opdatering på klubbens Facebook-side, hvor hun fortæller, at hun så småt er gået i gang med genoptræningen.

»Den går langsomt men planmæssigt fremad,« skriver hun.

Sådan så det ud, da landsholdet hyldede Mia Rej efter VM-bronzen. Vis mere Sådan så det ud, da landsholdet hyldede Mia Rej efter VM-bronzen.

»Der er nu gået 18 dage, siden jeg desværre faldt til jorden i Spanien og skadede mit knæ. Det har uden tvivl været en hård tid, men jeg har kunnet glæde mig over at læse mange søde kommentarer med ønsket om god bedring fra nær og fjern,« fortætter Mia Rej.

Det var i starten af anden halvleg af Danmarks åbningskamp ved VM, at Mia Rej uheldigvis kom til skade med sit knæ, hvilket tydeligt berørte de danske medspillere.

Dagen efter kunne Mia Rej så fortælle i en pressemeddelelse, at det var ledbåndet og ikke korsbåndet, der var blevet beskadiget.

»Den melding er jeg selvfølgelig lettet over, for det sad da i hovedet med det samme, at det kunne have være korsbåndet, når jeg nu har prøvet det før,« sagde den 31-årige landsholdsstjerne i den forbindelse.

Tirsdag takker hun så for støtten fra særligt Odense-fansene på klubbens Facebook-side.

»Især her på Odenses Facebook har jeg virkelig følt en speciel opbakning, og det giver mig uden tvivl motivation til at kæmpe hårdt for at komme tilbage og spille foran alle jer orange fans i Sydbank Arena igen,« skriver hun.

Selvom hun gik glip af det meste af slutrunden, hvor Danmark vandt medaljer for første gang siden 2013, glæder hun sig på holdkammeraternes vegne.

»Samtidig glæder det mig, at det danske landshold igen har vundet medaljer. De har været helt outstanding og virkelig fortjent at få bronzen med hjem.«

»Jeg sender en ekstra tanke til mine fantastiske holdkammerater herhjemme i Odense; Mie, Althea og Rikke. Jeg har fulgtes med dem i håbet om endelig at få medaljer hjem til Danmark, og jeg under dem så meget denne succes,« skriver hun med henvisning til Odense-holdkammeraterne Mie Højlund, Althea Reinhardt og Rikke Iversen, der var med på landsholdet.

Mia Rej har ikke ønsket at udtale sig yderligere til B.T.