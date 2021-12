Blandt de rød- og hvidklædte fans på tribunen i Granollers er der en, som Louise Burgaard kender godt. Ja, faktisk rigtig godt.

Hendes forlovede, Andreas, har nemlig forladt det normale hjemmekontor i parrets hjem i Frankrig og i stedet taget det med til det spanske, hvor han agerer trofast støtte under årets VM-slutrunde.

»Han har et job, hvor han kan arbejde 100 procent hjemmefra, og så har han en ven, der bor i Barcelona og arbejder hernede, så det passer perfekt,« fortæller Louise Burgaard, der ikke lægger skjul på, at hun er glad for at have sin forlovede med.

»Det er sindssygt dejligt at kunne kigge ud på tilskuerrækkerne. De er helt vilde og har rød-hvide trøjer på og går helt amok. Det er bare mega fedt.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I det hele taget glæder 29-årige Louise Burgaard sig over den store støtte, der har været fra de danske fans, særligt i mellemrunden, hvor antallet af tilhængere er vokset kamp for kamp.

Men selvom der god opbakning, og hun endda har støtte fra sin forlovede, så handler det kun om én ting, når kampen bliver fløjtet i gang.

»Jeg er meget inde i kampen. Jeg kan slet ikke multitaske. Når jeg først er på banen, så kigger jeg ingen andre steder hen. Men når vi går ind til nationalmelodien, så kigger jeg derop og bliver glad,« fortæller Burgaard, der til daglig spiller i franske Metz.

»Jeg tror bare mere, det giver en god ro, som man har i baghovedet. Der er fuld opbakning, og det er mega fedt. Men når man først er på banen, så er det kun det, der tæller.«

Parret bor til daglig sammen i Metz i det østlige Frankrig, og selvom det måske ikke altid er det nemmeste at være i et forhold med en professionel håndboldspiller, så håndterer Louise Burgaards forlovede det til UG.

»Andreas har været den bedste nogensinde. Han har virkelig været sindssyg god og enormt støttende. Jeg er selvfølgelig også enormt opmærksom på, at han trives, og at det hele ikke skal dreje sig om min håndbold, men han har også en enorm interesse i det og synes, det er mega fedt. Det opildner også bare mig til at gøre ham stolt og mig selv stolt. Han er lige så stor del af de sejre, jeg får, fordi han har været med til at berige mit liv så meget.«

Tirsdag sidder han der så igen. På de grå sæder i Granollers iført den rød-hvide trøje og med et flag på ryggen, når Burgaard og resten af de danske kvinder møder Brasilien i VM-kvartfinalen.

