Stemmen var rusten, men smilet var stort.

Og det var faktisk ikke kun jubel, der var årsag til den hæse lyd i Anne Mette Hansens stemme.

For den danske stjerne har kæmpet med lidt sygdom i løbet af ugen.

»Jeg synes, det var lidt hårdt i dag på banen, og der var lidt mere pause i forsvar-angreb, end jeg plejer. Men vi får det bedste ud af det. Jeg går all in, når jeg kan,« sagde Anne Mette Hansen efter sejren over Ungarn, der lød på hele 30-19.

Det var dog bestemt ikke til at se, at hun døjede med forkølelse under opgøret, hvor hun på ingen måde var til at styre for modstanderen.

Man kunne dog godt høre, hun snøftede en smule efter kampen, men landsholdsstjernen selv tror ikke, det er værre end det.

»Det håber jeg ikke. Vi er til VM, ikke,« sagde hun med et stort grin og tilføjede, at hun umiddelbart ikke har haft feber.

»I sidste kamp var det virkelig slemt, da jeg sad på bænken, jeg kunne slet ikke snakke. Jeg ved ikke, om vi har haft noget med fra Danmark. Jeg prøver bare at passe så godt som muligt på kroppen og få en masse søvn,« sagde Anne Mette Hansen, der ligesom resten af holdet havde været igennem den obligatoriske coronatest på kampdagen.

Anne Mette Hansen spillede en fremragende kamp mod Ungarn. Foto: Liselotte Sabroe

Hun slog dog fast, at hun generelt har det okay, og hun jublede også stort over kampens resultat.

»Jeg troede ikke, vi ville vinde så stort, vil jeg gerne indrømme. Vi skulle lige mærke, hvad de kom med. De har fuld power, da vi starter kampen, og efter et kvarter synes jeg, vi får rettet de ting til, vi skal,« sagde Anne Mette Hansen.

Hun spiller til daglig i Györ i Ungarn, og hun lagde efter kampen da heller ikke skjul på, at det lige havde givet lidt ekstra gnist.

»Jeg skulle ikke tabe i dag. Jeg skal ikke komme tilbage og have tabt til dem. Det er fedt at have håneretten, jeg ved, nogle af de andre har noget med tyskerne og lidt forskelligt. Det er ekstra motivation, vi kan have. Det er meget sjovt,« smilede Anne Mette Hansen, inden hun skulle hjem under dynen og nok også have en kop te.